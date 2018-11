Julio Flores, seis años retirado tras la imputación de De Lara

Numerosos políticos de A Coruña han visto afectada su trayectoria política y personal por su inclusión en alguno de los numerosos sumarios abiertos por la jueza Pilar de Lara y hoy en día continúan a la espera de que se resuelvan sus respectivos casos. Inocentes y culpables continúan su día a día soportando etiquetas que en algúnos casos son injustas. El alargamiento en la resolución de los procesos ha provocado que el Contencioso Administrativo haya abierto un expediente a la magistrada de Lugo. Uno de los casos con más repercusión mediática en A Coruña es la Operación Pokemon, una macrocausa contra la presunta corrupción que tenía su pieza separada en la ciudad bajo la denominación de Picachu.

Entre los imputados el portavoz municipal del PP con Carlos Negreira como alcalde, Julio Flores, que acabó retirándose de la política y aún sigue esperando.

La investigación comenzó en 2011. Flores lleva investigado desde 2012. No ha querido hacer declaraciones públicas, pero consultado por esta redacción señala que el daño personal por la condena mediática y social fue terrible. "La gente no sabe si somos santos o demonios", dice, y aún sigue esperando. Otros imputados: el ex director del Muncyt, Ramón Núñez Centella, y el ex concejal del BNG, Xan Caxigal, que también dejó la política. No hay fecha ni siquiera para juicio oral. El socialista José Nogueira finalmente fue desimputado. El objetivo de la investigación es destapar una supuesta red corrupta alrededor de Vendex y el Concello por la que obtendría contratos públicos gracias a mordidas y regalos a funcionarios, concejales, asesores y alcaldes. La juez ha llegado a tomar declaración a periodistas para sonsacarles el origen de sus informaciones. La Pokemon se ha convertido para muchos en un laberinto sin salida.

Uno de los casos con más publicidad fue el del ex alcalde de Lugo, José López Orozco. De las nueve imputaciones, finalmente le archivaron ocho. La juez le acusa de enchufar a terceras personas y recibir dinero y regalos de la adjudicataria de la grúa. Pide que se haga Justicia.

Critica que De Lara investigara a toda su famiia a la vista de no encontrar nada.

Ocho años después la jueza de Lugo se ha llevado por delante la carrera política de algunos y la salud de muchos.