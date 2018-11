Otros tres bares de barrio que no lo parecen

¡Felicidades, marineros!

Y vosotros diréis: ¿cómo que felicidades? Pues sí, felicidades porque esta semana el blog cumple tres añitos. ¡Tres años ya desde que empecé esta aventura! ¿A vosotros también se os ha pasado volando? A mí desde luego sí.

En concreto fue el 9 de noviembre de 2015 cuando publiqué mi primer post, un clásico Hola a todos en el que contaba mis intenciones en esta plataforma. Lo acabo de releer para escribir este artículo y he visto que no soy nada cumplidora. Ingenua de mí empecé con un artículo semanal y pretendía aumentar la periodicidad. Ahora doy gracias si llego a un post cada quince días. En mi defensa diré que en aquel momento no estaba trabajando y afortunadamente ahora sí. Pero lo que no tiene excusa es que durante estos tres años no he escrito ni un solo artículo dedicado al puerto de A Coruña o a información portuaria, precisamente el ámbito en el que era especialista y en honor al cual el blog lleva este nombre. Pero señores, parece que lo de escribir sobre barcos y pesca era más una obligación que una pasión. Jeje.

En cualquier caso, vayamos a lo que nos ocupa. Con motivo de esta efeméride quería escribir un post especial, eso sí, dentro de mis posibilidades. Alguna persona me sugirió que sortease algo u os invitase a cenar, pero siento deciros que aún no estamos en ese nivel, chicos. Así que lo que se me ocurrió fue ofreceros una segunda parte del post que más os ha gustado en este tiempo. En realidad, el que más éxito ha tenido es el dedicado al San Juan de barrio, pero era complicado repetirlo en esta época del año, así que me he ido a la segunda posición con Tres bares de barrio que no lo parecen.

Me acuerdo perfectamente de cuando escribí ese post, fue la primera vez que vi que mi contenido se compartía de verdad, y he decido traeros otras 3 cafeterías muy chulas y muy de barrio. Espero que os guste.

PicNic

Empezamos en la avenida de Monelos, donde hace ya un tiempo irrumpió un bar muy moderno en una zona nada especial. En medio de la cuesta que lleva este nombre, un gran cartel de luces con la palabra PicNic llama la atención. Bajo las grandes letras y un toldo que nos protege de la lluvia unas cuantas mesas y sillas altas crean una terraza, en donde nunca creí que sería agradable estar y, en cambio, ya he pasado unas cuantas horas allí. Dentro, el ambiente igual de agradable o incluso mejor. Una decoración entre tropical y urbana nos acoge y lo mejor son los pinchos gratuitos que te ponen a partir de cierta hora. ¿Su especialidad? Las tortillas, porque las tiene de diferentes sabores, eso sí cruditas.

Si sois de la zona seguro que lo conocéis porque siempre tiene gente, si no, es una buena idea pasarte a tomar algo cualquier tarde. Como extra, tiene varias teles, una de ellas bastante grande para ver el fútbol. ¿Nos vamos de pícnic?

Pake Paco Pike

Tengo que admitir que esta recomendación no es mía, si no de un lector. ¡Cómo me gusta decir esto y dármelas de influencer! Pero es cierto. Cuando escribí la primera parte de este blog una de vosotros, Nuria Varela, me dijo que existía este bar en la avenida de Novo Mesoiro, 26 y que estaba muy bien. Casi tres años después me he llevado una grata sorpresa al comprobar que seguía abierto, así que me decidí a traerlo hasta aquí.

El Pake Paco Pike se define como una pinchoteca. Dicen servir, "pakos" y "pakitos", pinchos y tapas variadas, además de tostas y brochetas. También ofrecen un menú del día a buen precio. El aspecto, moderno y alegre. En general agradable como todas estas cafeterías que os recomiendo, ya que, al final el ambiente de barrio, se nota. ¿Cuántos de los presentes lo conocéis?

En el lado negativo, está su horario, solo abre al mediodía de lunes a miércoles. Los jueves, viernes y sábados, también de noche. El domingo directamente cierra.

Plaza 53

Y para terminar, en lugar de una novedad, un traslado, pero que nada tiene que ver con el local anterior. ¿Conocéis el pasadizo que conecta la calle Pose (en su zona peatonal) con la plaza interior del Corte Inglés? Desde hace décadas existía un pequeño bar, O Fogón, en el que se citaban en el descanso la mayoría de trabajadores del centro comercial Cuatro Caminos. Esa era su clientela junto a algún padre que hacía tiempo mientras los peques corrían por La Cubela. Pues bien, esa cafetería, se ha trasladado solo unos metros y ha cogido el impresionante local de enfrente (antes fue era un banco) y creado un precioso bar restaurante al que se puede acceder por ambos lados del edificio, el Plaza 53.

He ido en varias ocasiones a tomar algo y entre los pros tiene que pasan bandejas de pinchos de vez en cuando. Como contra, no tiene caña de Estrella Galicia. Ya sabéis la apuesta que está haciendo Mahou por posicionarse en la ciudad, frente a Hijos de Rivera.

Mi próximo objetivo es probar la comida, ya que la carta tiene muy buena pinta: desde raciones y tostas, hasta las desaparecidas crepes. ¡Crepes! ¿Os acordáis lo de moda que estuvieron hace unos años? Las ofrecían en todos los sitios y ahora han casi desaparecido.

Y estos son los otros tres bares de barrio que no lo parecen. Tengo que admitir que esta vez me ha resultado más difícil hacer la selección ya que ahora lo de cuidar la apariencia de los locales se ha extendido y es más fácil encontrar lugares chulos. Quería descubriros el Caffeto (también en la calle Pose), un bar que me encanta y que es ideal para las familias, pero ya os hablé de él cuando os recomendé cafeterías para desayunar en A Coruña.

¿Seguimos la cadena? ¿Me descubrís más locales por la ciudad que pueda recomendar a otros? Gracias por estar leyéndome ahora mismo y en especial a aquellos que lo habéis hecho durante estos tres años. Un besazo enorme.