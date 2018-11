Sory Kaba: "Pacheta me exige mucho y eso es muy bueno para mí"

El delantero del Elche C.F. Sory Kaba es una de las revelaciones de la Liga en Segunda División. El guineano ha firmado ya 7 goles que le permiten figurar entre los mejores artilleros de la categoría.

Sory, de 23 años, admite que "la llegada de Pacheta ha sido muy importante en mi evolución. Es un entrenador que sabe llevarme y me exige al máximo. En los entrenamientos siempre me pide que trabaje al cien por cien. Eso es muy bueno para mí y yo lo agradezco mucho".

El jugador africano afirma que "me siento capaz de alcanzar al menos la cifra de 20 goles, aunque no me obsesiono con el pichichi. Quiero seguir mejorando para ayudar al Elche que es un Club que me lo ha dado todo y le estará siempre agradecido".

Sory y el Elche ampliaron su contrato hace un mes hasta el 30 de junio de 2021 y su cláusula de rescisión se ha elevado a seis millones de euros. Con relación al mercado de invierno y al posible interés de algún equipo ha comentado que "solo pienso en el partido ante la U.D. Las Palmas del sábado en el Martínez Valero. Ahora estoy muy centrado en el Elche y ya se verá lo que pueda ocurrir".