Vero Boquete: "Es el mayor reconocimiento posible a mi carrera"

"Feliz", así está la futbolista compostelana Vero Boquete después de saber que el estadio de San Lázaro de Santiago pasará a llamarse Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro, decisión de la Comisión de Condecoraciones del ayuntamiento de Santiago que irá a pleno este mes.

Se trata de una propuesta unánime que ha sido presentada por la concelleira de Deportes, Noa Morales, la concejala del PP, Maria Corral, la socialista Milagros Castro y la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín.

En declaraciones al programa Hoy por Hoy Santiago, la ex-capitana de la selección española de fútbol femenino declaró estar "impactada porque es el mayor reconocimiento posible a mi carrera, en mi ciudad, en mi tierra, con mi gente, de verdad estoy muy feliz".

Echando la vista atrás, la deportista compostelana recordó las dificultades por las que atravesó cuando de pequeña empezó a jugar al fútbol. "Me cambiaba en otro vestuario o me iba sin duchar. Esa vida de vestuario no la viví, tuve que escuchar muchos comentarios, incluso en mi primer año había una norma federativa que impedía a las niñas jugar con los niños".

Vero Boquete, de 31 años y actual jugadora del Beijing BG Phoenix de la Superliga china, fue la primera jugadora internacional en ganar una Champions en 2015 con el FFC Francfort.