Bajan las víctimas mortales en accidente de tráfico en las carreteras de Ibiza

La siniestralidad en las carreteras pitiusas se ha reducido de forma significativa este año, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico. De enero a noviembre son diez las víctimas mortales en Ibiza, cinco menos que en 2017. En Formentera, se mantienen las mismas cifras que el año pasado, con 2 personas que perdieron la vida al volante. Tráfico contabiliza únicamente los datos relativos a las 24 horas posteriores a un accidente.

Un hecho especialmente significativo es que el 70% de las víctimas en Ibiza eran motoristas. Otro hecho relevante en positivo es que en los meses de julio y agosto, que son los que soportan más intensidad de tráfico en la red viaria, no se ha producido ningún fallecido en las carreteras de Ibiza.

La jefa provincial de Tráfico, Francisca Ramis, habla de diversas causas de la siniestralidad en las Pitiusas. Una de ellas es que muchos conductores no respetan la distancia de seguridad, un elemento "fundamental" resalta la jefa provincial porque "no se trata solo de minimizar errores propios sino también de contrarrestar los que puedan cometer otros conductores". El exceso de velocidad, la conducción distraída, o no respetar la prioridad de paso están también detrás de otros accidentes

En cifras globales, en lo que va de año han sido 34 las personas fallecidas en las carretera de Baleares. También aquí se ha producido un descenso significativo. En todo 2017 fueron 62 las víctimas mortales en accidente de tráfico, mientras que de enero a noviembre de este 2017 se contabilizan 51 fallecimientos -