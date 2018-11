El PSOE pide a Casado que de explicaciones sobre el caso Matinsreg

Cuando se cumplen alrededor de cinco y meses y medio desde que Radio Jaén adelantara la investigación, antes imputación, del exsecretario de Estado de Hacienda y presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, en el conocido como caso Matinsreg, el nuevo líder y presidente del PP de España, Pablo Casado, visita este viernes Jaén. Lo hace para participar en un desayuno organizado por Europa Press que comenzará a las 12.00 del mediodía en el Hotel Infanta Cristina y para la posterior presentación de los candidatos del PP de Jaén a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Por ello, el Partido Socialista de la capital le ha pedido al responsable de los populares que aprovechando su visita de explicaciones sobre la gestión de su formación en el Ayuntamiento con el caso Matinsreg, por el que están siendo investigadas nueve personas, entre ellas Fernández de Moya y la actual concejala popular Rosa Cárdenas.

La petición la ha liderado el portavoz de los socialistas en la capital, Manuel Fernández, que ha insistido en que el presidente del PP no debería desaprovechar su visita a Jaén para dar explicaciones por la gestión que los populares están haciendo en el Ayuntamiento con el caso Matinsreg. "Hay un posible menoscabo de casi 4 millones de euros de las arcas municipales, un ex alcalde y ex presidente del partido en la provincia, José Enrique Fernández de Moya, investigado, al igual que dos concejales, una de ellas aún en activo. Yo creo que sobran los motivos para que Casado explique qué le parece cómo gestiona el PP los ayuntamientos y no se ponga de perfil", ha dicho Fernández.

Del mismo modo, el portavoz socialista considera muy pobre la apuesta del PP para que Márquez presida el Consejo de Alcaldes de la formación "con el panorama del caso Matinsreg, la deuda creciente del Ayuntamiento o la negativa de poner en marcha el tranvía".