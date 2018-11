Ultimátum del Ayuntamiento al Consorcio si no convoca una reunión para hablar de Madrid Central

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, le ha mandado un correo a la presidenta del Consorcio Regional de Transportes (la consejera Rosalía Gonzalo) pidiéndole que convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento prevista en el Convenio de Adhesión al Consorcio. El espacio, según el consistorio, en el que deben tratar los temas relativos a las diferencias entre administraciones y donde deben coordinarse las acciones relativas al transporte público. Si no convocan esa reunión, como tarde el lunes que viene, el Ayuntamiento no descarta emprender acciones legales.

La delegada ya ha pedido en varias ocasiones que se convoque esta comisión. Le ha mandado en dos ocasiones una carta pidiéndole que no demore más esa convocatoria, pero aún no hay una fecha prevista. Por eso, Sabanés acusa al Consorcio de dejación de funciones y de no mirar por los intereses de los madrileños en lo relativo al transporte público. "Es el Consorcio el que tiene la competencia de planificar el transporte público y de coordinarlo".

Insisten, desde el Ayuntamiento, en que con esta actitud el Consorcio está siguiendo las instrucciones de la Comunidad y del Partido Popular, aun cuando es un órgano en el que están representadas ambas administraciones y que debería ser objetivo. "Están haciendo dejación de funciones y actuando bajo las órdenes de la estrategia partidista de la Comunidad de Madrid. No deben olvidar que es una entidad consorciada".

A principios de esta semana, el presidente Ángel Garrido anunció que no iba a convocar la comisión técnica (otra reunión diferente) sobre Madrid Central que habían acordado ambas administraciones. Garrido dijo que "no tenía razón de ser" porque no había nada que estudiar, ni documentación que justificara el proyecto. Para el Ayuntamiento esto es un nuevo intento más de la Comunidad de Madrid de boicotear un proyecto sobre el que no tienen competencia y que cuenta, además, con el respaldo de la Unión Europea

Toda la documentación necesaria

Garrido, además, ha mandado también una carta a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, pidiéndole que envíe todos los expedientes de Madrid Central antes del lunes. El Ayuntamiento ya ha asegurado en muchas ocasiones que esa documentación es pública. Se puede acceder en la web del Ayuntamiento y, según el consistorio, "es absolutamente suficiente".

El Ayuntamiento acusa a la Comunidad de invadir la autonomía local. "El consistorio es el competente y quien tiene la responsabilidad, la Comunidad está intentando obstruirlo en un ejercicio de injerencia. No tienen nada que decir sobre ese expediente".

Sí les piden, en cambio, que den explicaciones sobre los problemas que está experimentando el Metro de Madrid. Insisten en que no creen que estén preparados para asumir los refuerzos ante las Navidades. "No son quienes para tutelar al Ayuntamiento, tienen que dar respuesta a su responsabilidad, que es el Metro. Tienen que explicar qué está pasando, por qué no puede asumir el servicio con normalidad".

Madrid Central entrará en vigor, a pesar de todo, el 30 de noviembre

A pesar de las amenazas de la Comunidad de Madrid que insiste en llevar el proyecto a los tribunales si no se paraliza, Madrid Central empezará a funcionar, tal y como está previsto, en período de pruebas, el 30 de noviembre.