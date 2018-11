Stoichkov: "El entrenador me corrige y está pendiente de mí, noto su apoyo"

Juan Diego Molina, Stoichkov, es uno de los jugadores con más calidad de la actual plantilla bermellona. El futbolista andaluz, fichado este verano de la Balompédica Linense, se está adaptando a la segunda división y a un grupo que cuenta en el once con la base del equipo que ascendió a la división de plata.

El gaditano ha jugado 4 partidos de liga y ha marcado un gol. Incluso él mismo confiesa en: "Creía que me iba a costar un poco más acoplarme a la isla pero ha ido muy bien".

En lo personal, el jugador de San Roque ha explicado en Ser Deportivos Baleares que "es muy complicado subir de 2ªB y más con los jugadores que tiene el equipo, algunos de ellos jugando en primera. Creo que los minutos que tengo los estoy aprovechando".

Stoichkov, que se llama así por el fanatismo de su padre hacia el ex jugador del F.C.Barcelona, explica que "la gente me preguntaba si era hijo de él, pero no lo conozco personalmente".

El futbolista, que perteneció a la cantera del Espanyol, cuenta como anécdota, "ahí la prensa me ponía Diego y le insistía a los compañeros que me llamasen Stoichkov".

El andaluz comenta que no coincidió con Javier Recio en su estapa en el Espanyol B, pese a que el actual director deportivo del Real Mallorca venía de la escuela perica y aclara que José Luís García fue quien lo trajo al club isleño.

El gaditano no ha terminado de asentarse en el once de Vicente Moreno jornada tras jornada, pero siente la confianza del entrenador. "Siempre me habla y me corrige. Yo creo que confía mucho en mí y yo quiero demostrarlo en el campo. Espero que este domingo contra el Córdoba me ponga".

Juan Diego Molina reconoce entre risas que "me cuesta mirar atrás" a la hora de defender pero intenta cumplir con todas las exigencias que le pide el entrenador, Vicente Moreno.