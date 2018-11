Almela: "Mauricio ni puso dinero, ni lo va a hacer, ni le interesa el Real Murcia"

El nuevo Consejo del Real Murcia trabaja contrarreloj. Ya ha dado orden de solucionar el mal estado de los campos de Cobatillas (el equipo trabajó este jueves en el césped artificial de la Universidad de Murcia), de que se paguen las primeras nóminas a los empleados con el dinero de las pulseras #SOSRealMurcia y ahora afronta el cierre de la penúltima fase de la ampliación de capital (este viernes). Su presidente, José María Almela repasó toda la actualidad en esta entrevista en la Cadena SER:

En ella cargó duramente contra Mauricio García De la Vega, que había acusado a la Plataforma de tener un comportamiento similar al de la familia Gálvez. "Mauricio no ha puesto dinero, ni lo va a poner... y tampoco le interesa el Real Murcia. Se encontró con que, al coste de cero euros, Raúl Moro le entregó el club. Y ahora hay un litigio entre ellos que es perjudicial para el Real Murcia" explicaba Almela. El presidente, además, hizo un llamamiento a las empresas de la Región para que "confíen en nosotros, que somos murcianistas de corazón, antes que en los intereses que pueda tener Mauricio. No tengo nada en su contra, pero él no va a poner dinero en el Real Murcia".

La idea del Consejo es ir pagando a empleados, luego a las bases, a los futbolistas cedidos y por último a la primera plantilla, confiando en que la taquilla del derbi del día 18 de noviembre ante el Cartagena ayude a ello. Un partido que será presentado este viernes (13:00 horas) en el Casino de Murcia con el propio Almela, Gabriel Torregrosa y Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis como representantes del Cartagena.