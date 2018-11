El Real Murcia no inscribe a Mauricio al entender que el TAS no le obliga

Mauricio García De la Vega no será inscrito finalmente en el Libro de Socios del Real Murcia. Al menos, hasta que no haya una sentencia judicial firme que obligue al club grana. Y es que el nuevo Consejo de Administración, que se comprometió a estudiar la situación del empresario mejicano, y tras analizar durante varios días la documentación presentada (resolución del TAS, la del CSD y la escritura donde se solicitaba acceder al Libro de Socios), entiende que "no existe fundamento jurídico pleno que conlleve la inscripción en el Libro de Socios de la mercantil".

Mauricio, en su etapa en el club

Argumenta el comunicado del Consejo que "la resolución del TAS no contiene obligaciones para el Real Murcia, sino solamente para la empresa Corporación Empresarial Augusta. Dicha resolución es firme, sin que conste al club que por parte de Corporación Empresarial Augusta se haya solicitado que se reconozca a Iconos Nacionales como adquiriente de las acciones que pretende sean inscritas en el Libro de Socios". El Real Murcia entiende que no es parte y que las acciones legales que pueda tomar Mauricio García De la Vega contra Raúl Moro, "no debieran transcender ni perjudicar al Real Murcia".

Otro de los factores a los que se aferraba Mauricio era al CSD, pero el Consejo interpreta que "declara solamente la ausencia de incompatibilidad de la mercantil para poder adquirir acciones, autorizándola, pero en absoluto entrando a reconocer ninguna clase de propiedad sobre las acciones". También Iconos Nacionales (empresa de Mauricio) aportaba una escritura, posterior a la resolucion del TAS, en la que requiere a Corporación Empresarial Augusta acceder al Libro de Socios, pero "no ha comparecido legal representante de Corporación Empresarial Augusta a prestar dicho consentimiento".

El Real Murcia, a través de su Consejo, afirma que "cumplirá siempre cualquier resolución judicial firme" y añade "recordando que a día de hoy ningún tribunal ni ningún ente federativo ha requerido a este Consejo o al Real Murcia, a fin de que proceda a inscribir en el Libro de Socios a Iconos Star por lo que ningún ilícito se estaría cometiendo ni se estaría infringiendo el artículo 87bis del Código Disciplinario de la RFEF.

Con ironía, el Consejo respondió a Mauricio añadiendo que "este Consejo no es otra familia Gálvez", "no podemos dejar desamparado al Club, dado nuestro sentido de pertenencia al mismo. Por ese motivo, no podemos, como nos solicita, "cesar en nuestra actividad". Como formalismo, recuerda el Consejo que Mauricio no puede nombrarle Presidente ya que "Corporación Empresarial Augusta no ha comunicado la voluntad de transmitir acciones del Real Murcia".

Como cierre, lanzó un dardo el Consejo al mexicano, basándose en la propia resolución del TAS presentada: "En el seno de la disputa, han contribuido de un modo u otro a dañar la imagen tanto de las propias partes (Raúl Moro y Mauricio), como del Real Murcia". En el último párrafo del Comunicado Oficial, se despide el Consejo con un "No queremos dejar pasar la ocasión de animarle, al igual que al murcianismo en general, a participar de la ampliación de capital, vital para la salvación del Club".