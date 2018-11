El cantante Allan Harris ofrece en el V Jazz Palencia Festival su único concierto en España

El público del V Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León podrá disfrutar en el Teatro Principal este sábado 10 de noviembre (20:30 horas) del único concierto que, dentro de su actual gira mundial, ofrecerá en España el cantante y guitarrista norteamericano Allan Harris (Brooklyn, Nueva York, 1956).

El músico, considerado una de las mejores voces masculinas del jazz contemporáneo, visita este otoño varios continentes para promocionar su último trabajo discográfico, The genius of Eddie Jefferson, publicado en abril de este año. Tras actuar siete noches en Shanghái (China) y ofrecer varios conciertos en ciudades de diversos territorios de Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Indianápolis...), The Allan Harris Band recala este sábado en Palencia, antes de dirigirse a Kassel (Alemania), Londres y París, dentro de un periplo que se prolongará hasta la misma semana de Navidad, con cinco recitales en Atenas. Toda una leyenda viva del jazz vocal como Tony Bennett ha afirmado que Allan Harris es su cantante actual favorito.

La jornada del sábado se completa con el concierto familiar Jazz for children del grupo liderado por la cantante Noa Lur y con la animación de calle a cargo de la Pixie & Dixie Band.