Enfado de Araiz (EH Bildu) por la 'pasarela' admitida en la futura Ley de Policías: "No era el marco ni el momento de ese debate"

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Adolfo Araiz, muy crítico con la abstención de Podemos-Orain Bai e izquierda Ezkerra ante la disposicion promovida por la oposicion parlamentaria para facilitar la integración de los guardias civiles de tráfico en la Policía Foral. Esa enmienda prosperó con los votos afirmativos de UPN, PSN y PP y se incorpora a la futura Ley de Policías que la semana que viene aprobará el Parlamento. Para Araiz, uno de los proponentes del texto legislativo, "no era ni el marco ni el momento" de debatir esa "pasarela" de acceso. Confía Araiz en que la disposicion no tenga "ningún efecto" sobre una cuestión que deberá debatirse, según el portavoz abertzale, en las negociaciones entre Navarra y el gobierno del Estado en la Junta de Transferencias. No obstante, para Araiz, lo importante es que va a haber en Navarra una nueva Ley de Policías y "el 90 % de lo que se ha plantado, se ha aprobado" en el texto final, que llegará al pleno del día 15 de noviembre.

