Aumenta la tensión en el juicio de los Miguelianos

Decimoctava jornada en el macrojuicio de los Miguelianos que empezó con las duras acusaciones del abogado de Miguel Rosendo a Isaac de Vega, después de que el sacerdote relatase ayer que Rosendo estaba más cerca del diablo que de Dios, y que definiese al líder de la Orden como un hombre violento que humillaba a los congregados y practicaba conjuros. García Montes asegura que Isaac de Vega está detrás de todo el entramado y que irán a por él.

Hoy declaró el Obispo Luis Quinteiro Fiuza, aunque Ana Reguera, abogada de la acusación particular, restó importancia a su testimonio ya que él no vivió ningún episodio en la Orden, prefiere centrarse en las declaraciones que aportó Manuel Salcidos, nombrado visitador canónico por el Obispado con el fin de auditar la Orden.

Este sacerdote reconoció que Rosendo actuaba como líder en la orden y que todo el mundo le obedecía, pero que solo María Paz le reconoció haber sufrido abusos sexuales. El Fiscal le preguntó que por qué no denunció estos hechos, y se limitó a responder que si no hubo fuerza en esos abusos podía tratarse de un pecado, pero no un delito y que, en tal caso, no era su función denunciarlo. Aseguró que en su informe de conclusiones se lo hizo saber al Obispo.