Garitano: "El nivel no está siendo malo"

Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha analizado la previa del partido de este viernes en Valencia contra el Levante.

-Salida muy difícil. “La dificultad siempre es grande contra el Levante, más ahora que ellos están bien”.

-Paco López. “Siempre ha trabajado bien, siempre ha sido un gran entrenador, él no ha cambiado nada, ha cambiado la categoría pero él no, y me alegro mucho y por eso se que las dificultades que nos van a poner serán grandes. Pero tenemos capacidad para ir a un campo difícil y sacar algo y competir bien el partido”.

-Aritz Elustondo. “Ahora está jugando a un gran nivel y que siga. Nos da equilibrio en el lateral, tiene buen balance por su estado de ánimo, lo podemos utilizar en cada puesto, lateral o central, porque está muy bien”.

-A por la mejoría. “Nos falta un poco de juego, pero no estamos mal en porcentaje de goles. Tenemos gente que siempre ha hecho gol y Januzaj nos da otra alternativa pero hay que tener cuidado con él. Porque no vayamos a creer que siempre va a tener ese mismo juego que ha hecho en los últimos partidos. Hay que ir con prudencia”.

-Morales. “Correr va a correr seguro, intentar ver las virtudes que tiene el Levante, pero pensando en lo que nosotros podemos generar al rival. Lo normal es que los equipos locales te van a generar y veremos qué somos capaces de hacer nosotros porque pensamos en atacarles”.

-Efectivos. “Nos hace falta ir recuperando algunos jugadores. Necesitamos conseguir la mejor versión de Januzaj, Willian José, que por una circunstancia o por otras no lo estamos consiguiendo. Y a partir de ahí seguro que iremos mejorando. Y mientras tanto el nivel no está siendo malo, hemos competido bien”.

-Adelantarse en el marcador. “Es importante marcar primero en el fútbol actual, todos buscamos eso, pero hay que estar metido en el partido y cuando hemos ido por detrás, hemos logrado empatar. Hay que seguir siempre hasta el final porque cualquier equipo te exige”.

-Necesidad de ganar fuera. “Es el siguiente partido y vas a eso. Pero la obligación sería la misma aunque hubiésemos ganado en casa. Por lo que sea no lo hemos hecho, pero fuera lo hemos hecho bien e iremos a Valencia a seguir con esa dinámica”.

-Illarramendi. “Yo le veo bien, los últimos partidos ha jugado a un gran nivel, esta mostrando un nivel medio-alto. La mejor versión de otros jugadores le va a ir haciendo crecer. Al principio le costó un poco, y ahora con y sin balón está bien”.

-Sigue convencido. “Yo no tengo ninguna duda, en la clasificación estamos donde seguro merecemos, pero en casa falta algún punto más, y que hemos tenido muchos problemas. Estamos donde estamos y no me quejo”.