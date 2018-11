Valdeolmillos: "Es ganar o ganar"

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido ante los medios para analizar la visita complicada de este sábado a Illunbe del San Pablo Burgos, rival directísimo en la pelea por la salvación.

-Sólo vale ganar. "Tiene que venir la victoria cuanto antes tal y como estamos jugando. Es ganar o ganar este partido. Es un partido de mucha presión, de una organización mental importante, que seamos capaces de saber que hacer en los momentos de necesidad. Las ideas las tenemos claras y eso lo tengo claro".

-El rival. "El San Pablo Burgos se destaca más por su ataque que por su defensa. Pero ellos se enfrentan a un equipo con buena calidad defensiva. Jugamos en casa, eso nos da mucha energía y actividad, aunque venga mucha gente de Burgos. No lo podemos ver de una forma negativa porque tendremos la cancha llena. Tendremos mucho deseo de ganar ese partido y mucha actividad".

-No es una final. “No diría que es la primera final, diría tal y como está la clasificación y nuestra trayectoria, tenemos que sumar. Es un partido importante, no se si es final o no, pero si tengo claro que te mete en el grupo de equipos del octavo para abajo. Ganar nos puede hacer seguir nuestro guión. Nos daría mad confianza y mirar hacia un horizonte y no verte tan sólo ahí abajo. Y nos permitirá mirar que nuestros trabajo de verdad da frutos, aunque sea poco a poco”.

-Jugadores con mejor dinámica. “He visto un Burjanadze con mejor dinámica, Brobov nos debe sports más, Jorge se encuentra cada día mejor, Salvo y Nevels tienen una línea regular. Viendo al equipo estamos a nivel defensivo estamos bien, y a nivel de ataque es nuestra asignatura pendiente. Entre avanzar y la línea de caerte hay muy poco, y por eso es importante ganar. Y es que luego el calendario de complica mucho.

-Partido a pocos puntos. "No nos interesa una puntuación alta. Porque el otro día no defendimos tan bien, pero fue un partido de ambas partes de mucho nivel. No nos interesa en absoluto eso. Porque somos la octava defensa de la liga y el cuarto rebote defensivo de Europa. Eso quiere decir que el equipo defiende bien. En ataque empezamos mal pero ya vamos mejorando. Pero hay que seguir con la línea defensiva y no nos vale con intercambiar defensas, sino tenemos que hacer que prevalezca nuestra defensa.

-Pide unión y tranquilidad. "Para que haya buena calidad de trabajo tiene que haber un buen día a día. A nivel de entrenamientos la semana es buena pero se necesita que sea también bueno a nivel mental. Lo que tienes que hacer es saber que luchas por evitar el descenso, y no que estes todo el momento con el desánimo de que estás abajo. No convivimos de una forma normal porque queremos salir de ahí abajo. Lo que quiero es quitarles presión”.