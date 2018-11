Macarena Gómez presentará la Gala inaugural del Festival de Cine de Sevilla

El Festival de Sevilla iniciará su edición número 15 con una gala de inauguración que se celebra este viernes 9 de noviembre, a las 20.30, en el Teatro Lope de Vega. Presentada por Macarena Gómez, la ceremonia contará con la actuación musical de Los Hermanos Cubero, y será el escenario de entrega de los premios honoríficos a Roy Andersson y Valeria Golino.

Macarena Gómez, popular gracias a series del impacto de 'La que se avecina', nominada al Goya por 'Musarañas' y ganadora de dos Biznagas de Plata en el Festival de Málaga (por 'La Dama Boba' y por el corto 'Nieves'), la cordobesa ha desarrollado una sólida trayectoria como actriz gracias a películas como 'El Calentito', 'Sexykiller', 'Verbo', 'Las Brujas de Zugarramurdi', 'Los héroes del Mal' o 'Pieles', y acaba de estrenar 'El fotógrafo de Mauthausen'.

En el transcurso de la ceremonia, Roy Andersson recibirá el Giraldillo de Honor de manos de Beatriz Navas, directora del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), y se le dedicará un ciclo que después viajará a la Filmoteca Española y que incluirá films como 'Una historia de amor sueca', 'Canciones del segundo piso', 'La comedia de la vida' y 'Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia'.

La actriz y directora italiana Valeria Golino, por su parte, recogerá el premio Ciudad de Sevilla. El mismo día, además, la que fuera protagonista de 'Rain Man' o de 'La puta del rey' presentará su segundo largometraje tras la cámara, 'Euforia' y asistirá a un coloquio con los espectadores en los cines Nervión. La gala también contará con la participación de Üla Stockl, considerada la primera directora feminista de Alemania Occidental, que será objeto de una retrospectiva (con dos cortos y cuatro largos: 'The Cat Has Nine Lives', 'The Golden Thing', 'Sleep of Reason' y 'The Old Song'; y la proyección especial de sus 'Stories ofthe Dumpster Kid').

Olivier Assayas inaugura el certamen

El director francés Olivier Assayas vuelve a la ciudad, dos años después de acudir con 'Personal Shopper', y será el encargado de inaugurar el #15FestivalSevilla con su nuevo y más divertido trabajo, 'Non-Fiction', una comedia protagonizada por Juliette Binoche y Guillaume Canet que en su trama juega con herramientas como las crisis de pareja, la infidelidad, una irónica mirada al mundo de los actores, y los cambios tecnológicos en un mundo de egos hinchados como es el literario.

Assayas presentará la película al finalizar la gala, junto a las actrices Christa Théret (conocida por películas como 'Madame Marguerite' o 'LOL') y Nora Hamzawi (humorista que es todo un fenómeno en Francia gracias a sus espectáculos, programas de radio e, incluso, su libro '30 ans') y la productora Sylvie Barthet. Así se dará el pistoletazo de salida a nueve días de frenética actividad que convertirán a Sevilla en el punto de reunión de directores, actores y muchísimos miembros de la industria audiovisual europea. Así, recibiremos, entre muchos otros, a László Nemes, Albert Serra, Mia Hansen-Løve, Abdellatif Kechiche, Nicolas Philibert, Adina Pintilie, Alberto San Juan, Sergei Loznitsa, Christophe Honoré, Víctor Moreno, Aleksey German Jr. o Xavier Artigas y Xapo Ortega... Y a intérpretes como Dani Rovira, Emmanuelle Devos, Paz Vega, Lola Dueñas, Willy Toledo, Luis Bermejo, Roberto Álamo o Manuela Vellés...

De este modo, el Festival de Sevilla se consolida en el panorama cultural nacional e internacional con una completísima programación de más de 220 películas, que apuesta por las nuevas tendencias, por un cine libre y diverso, en constante transformación, y por la formación y la creación de nuevos públicos.