Me explicaba hace unas semanas una alto responsable de la UTE que construye el Parque Central que el jardín en cuestión es como ese cuarto de baño de diseño de un hotel de lujo al que no le falta detalle, un cuarto de baño de 100.000 metros cuadrados.

Y no le falta razón. Basta con pasear por el parque, aquellos que hemos tenido la suerte de poder hacerlo, para comprobar que no se trata de un jardín cualquiera. Eso explicaría que algunos acabados estén todavía sin culminar. Lo que pasa es que en el Ayuntamiento, me consta, están empezando a inquietarse porque se acerca el final de año y la obra no se ha entregado todavía.

Un escenario que no se contemplaba ni en las peores previsiones. Aunque vista la experiencia de la torre mirador en la avenida de Catalunya casi que prefiero que el Consistorio reciba la obra en perfecto estado de revista.