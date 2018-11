La comisión de seguimiento del Plan de Cercanías se reunirá a finales de noviembre

Este jueves se ha conocido que a finales de mes se reunirá la comisión de seguimiento del plan de cercanías, que crearon el Ministerio de Fomento y la Generalitat, lo ha confirmado la consellera Salvador que afirma que una parte importante de ese plan es la renovación del material y de los trenes; según señala, durante años, no se ha invertido en las vías pero tampoco en reponer las unidades que están viejas, Salvador insiste en que cada día miles de personas utilizan estos trenes y no es de recibo que no tengan un servicio adecuado. La consellera muestra una especial preocupación por la Línea C6.

Precisamente en esta jornada Renfe ha cancelado en la mañana de este jueves, entre las 6 y las 9, cinco trenes de Cercanías de las líneas de Castellón, Gandia y L'Alcudia por problemas logísticos de material, según Renfe. Se han suprimido tres trenes de la línea C6 entre Valencia y Castellón, uno de la C1 Gandia - Valencia y otro de la C2 entre L'Alcudia y Valencia. Renfe ha indicado que los viajeros han podido realizar sus trayectos quince minutos más tarde en otros servicios, y ha recordado que las cinco cancelaciones se han producido respecto a 112 circulaciones que hay programadas a primera hora de la mañana.