El positivo más negativo para Toño

El debate moral sobre si Toño García debería formar parte del once inicial esta noche ante la Real Sociedad tras el positivo en alcoholemia pierde toda su fuerza por su ausencia en la convocatoria y por la inoportuna lesión de Antonio Luna.

Como inoportuno e irresponsable fue alargar la cena del pasado domingo y que trajo como consecuencia un inesperado control policial, un juicio rápido y la retirada temporal del permiso de conducir.

Paco López fue el primero en arropar a su futbolista ante los medios, después de haberle cantando las cuarenta en privado y recordarle que tendrá que pasar por caja con el ‘multazo’ correspondiente por infringir el reglamento de régimen interno.

Este tipo de situaciones son las que ocasionan un daño innecesario a un vestuario y pueden erosionar la credibilidad de un entrenador que pretende ser justo con toda la plantilla sin debilitar su mejor once posible en este momento.

La lesión de Luna le quitaba mucha presión al técnico de Silla en la decisión que podría haber adoptado, porque a nadie se le escapa que Toño está en un gran momento de forma y situar a otro futbolista que no sea a Antonio Luna para ocupar el carril izquierdo en un sistema 3-5-2 es un riesgo deportivo para mantener la autoridad de un vestuario.

Y puestos a perder, el que más va a perder con todo lo que ha sucedido es el propio Toño, que fue el primero en reconocer el error que había cometido y que le servirá de enseñanza de vida para el futuro. Precisamente, porque lo que se está jugando es su futuro profesional y su carrera deportiva.

Según ha podido saber la Cadena SER, la oferta de renovación granota caducó sorprendentemente en septiembre, la misma tarde en la que el equipo viajó a Valladolid y desde esa jornada ambas partes quedaron liberadas para buscar alternativas que cubran la posible vacante o para negociar con otros clubes que habrán tomado buena nota de lo ocurrido.

El deseo de Toño es continuar en el Levante si transforman en fijo un tercer año opcional. Digo el tercero y no el cuarto porque el primer año de ese hipotético contrato sería el que ya está jugando, aplicándole un aumento salarial con carácter retroactivo en la actual temporada. Para unos es un (3+1) y para otros es un (2+1) aunque la verdadera discusión está en los 25 partidos que tendría que jugar para activar un último año de vinculación. A Toño no hay que probarlo, te lo crees o no te lo crees con sus virtudes y sus defectos.

La dirección deportiva sabe que salir al mercado será más caro y con el riesgo a lo desconocido, cuando la realidad de los fichajes de Tito dicen que la base del equipo sigue siendo la que consiguió el ascenso hace dos temporadas.

No seré yo quien dé por zanjada la marcha definitiva de Toño porque con el cambio de agencia de representación (Promoesport) es previsible que se produzca un último intento de acercamiento y en caso contrario el levantinismo puede estar muy tranquilo porque Paco López es el que mejor sabrá gestionar esta situación, pensando en lo que le conviene al equipo, despojado de cualquier otro interés que no sea elegir cada fin de semana a los mejores y desoyendo algún comentario del entorno granota que apostaría por dejarlo en la grada hasta mayo.