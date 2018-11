Un mapa actualizado de fosas comunes y sanciones por símbolos franquistas

El pleno de las Cortes ha aprobado la Ley de Memoria Democrática de Aragón, con el voto a favor de los partidos de izquierda, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP y PAR. La ley contempla, entre otras cosas, la actualización del mapa de fosas comunes y sanciones para los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas.



Ha salido adelante en un debate intenso. El diputado popular Miguel Ángel Lafuente considera que es una ley tramposa, que considera fascistas a todos los no que murieron en el bando de izquierda, y avisaba de que "mi grupo parlamentario, en cuanto tenga los apoyos necesarios, procederá a su modificación, que no derogación, para incluir a todos los que esta ley incluye justamente incluidos y para incluir a los que esta ley se deja injustamente olvidados para la Historia"

Para el socialista Darío Villagrasa es una decisión política de reparación y de justicia, que empezaron a tramitar viendo que el PP había bloqueado la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. "El que exista un régimen sancionador a mí no me molesta; a mí me molesta el debate que se ha suscitado con la exhumación del dictador Franco o con que se financie su fundación".

Desde Podemos, el diputado Alfonso Clavería ha apelado a la dignidad de los que fueron enterrados en fosas y ha señalado que "no queremos sufrir la humillación de vivir encima de más de 600 fosas comunes, en las que yacen los restos mortales de más de 10.000 aragoneses asesinados y sepultados ilegalmente".