Juan Carlos: "Nos sentimos muy fuertes"

Salió del Tenerife buscando continuidad y el Almería se la brindó. Juan Carlos Real se ha hecho con la titularidad en el conjunto rojiblanco y es el complemento de Álvaro Giménez en el ataque rojiblanco. Con dos goles en su cuenta -Numancia y Las Palmas-, se siente importante después de una irregular campaña en Santa Cruz. La visita al Rayo Majadahonda se percibe en el vestuario como otra oportunidad de sumar puntos y acercarse a la permanencia, y es que el equipo mantiene los pies en la tierra: “Si logramos ganar encadenaríamos dos victorias ante un rival directo como el Rayo Majadahonda. Es cierto que ahora mismo podemos ganar en cualquier campo”.

El Almería es séptimo, a tres puntos del Play Off y a seis del descenso. Después de tres años en el alambre y con un plantel que cuenta con diecisiete caras nuevas, entra las que se encuentra Juan Carlos, el jugador prefiere amarrar cuanto antes la salvación y luego soñar si hay tiempo: “Siempre miro quién está abajo, porque estamos en la jornada 12 y queda mucho. Habrá cambios en la clasificación y queremos mantener la distancia con la cola, pero no escondemos que es bonito verte séptimo cerca de grandísimos equipos”.

Las claves

Al centrocampista gallego le queda aún recorrido en el mundo del fútbol y el vestuario que se ha formado en el Almería resultó clave para levantarse cuando los marcadores no eran los esperados en el inicio liguero: “Somos una plantilla joven y la clave es el compromiso. Hay gente que tiene menos minutos, otra lesionada, pero en el día a día se nota que se ha hecho un vestuario unido”.

El Rayo Majadahonda juega en uno de los Estadios más modernos del mundo: “Es una experiencia bonita jugar en el Wanda Metropolitano, pero en el campo somos once contra once y el entorno no juega. Queremos disfrutar de este partido”, finalizó.