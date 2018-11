Los sindicatos reclaman la documentación del convenio entre Diputación y CONFAE

Los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO en Ávila han registrado hoy en la Diputación Provincial un escrito en el que solicitan el expediente completo del convenio que esta institución va a firmar con la Confederación Abulense de Empresarios.

Ese acuerdo, por el que la Diputación concede a CONFAE una subvención de más de 1.400.000 euros, ha "dinamitado" el diálogo que había imperado durante la elaboración del Plan Industrial Ávila 2020.

"Ámparándose en las Mesas del Diálogo Social, han decidido esas dos partes tomar un camino en el que no ha habido consenso, no ha habido debate y no ha habido negociación", explica Javier García, secretario provincial de UGT.

Según Óscar García, de CCOO, quieren tener acceso al expediente completo de ese convenio para "poner toda la luz y el taquígrafo posible a este acuerdo que se genera a hurtadillas, y eso quizá tenga que responder a determinadas razones, pero en todo caso se genera fuera del marco que trata de ampararlo".

En un borrador de ese convenio se especifica que la Diputación entregará a la Confederación Abulense de Empresarios una primera anualidad de 461 mil euros y tres anualidades más de 327.000 euros cada una. Con ese dinero se pagarán las obras de acondicionamiento de unas oficinas en la plaza de Santa Ana, 55.000 euros según el borrador, y también los recursos humanos, con un coste de 288 mil euros. A cambio, el compromiso de CONFAE es poner en marcha una oficina que facilite información y asesoramiento a empresarios y un portal web con la oferta comercial y de servicios de la provincia.