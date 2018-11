José María Barreda: "Hay fuentes fehacientes en la hemeroteca sobre estos espionajes"

El pasado miércoles, en La Ventana de Castilla-La Mancha, la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, aseguraba estar convencida de que María Dolores de Cospedal mandó espiar a García-Page y Barreda.

Sobre este asunto, uno de los posibles espiados, el expresidente de la Junta y actual diputado nacional por Ciudad Real, José María Barreda, ha asegurado que “no quiere hacer leña del árbol caído”. No obstante “hubo una revista hace años que publicó esos espionajes, es decir, hay fuentes fehacientes en la hemeroteca”. Seguidamente, Barreda ha concluido con un “en fin, dejémoslo”. Asimismo, Barreda ha confirmado que no es agresivo y prefiere no recordar este tipo de asuntos.

Sin embargo, Barreda también ha recordado como durante la campaña electoral en la que se disputaron el gobierno regional “hubo una campaña personal hacía mi, cargada de calumnias y difamaciones”.

AUDIO | Escucha las declaraciones de José María Barreda

Unas palabras que el expresidente de la Junta ha realizado durante un encuentro con militantes de su formación en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real). Un encuentro que ha servido para avanzar las líneas maestras de los próximos presupuestos generales del Estado del año que viene.