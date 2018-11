El viejo parque de San Roque

El parque de San Roque, hoy integrado completamente en la ciudad, tuvo una época 'oscura'. De ella nos habla Eduardo Díaz en la nueva entrega del espacio 'Historietas de Guadalajara' en el programa Hoy por Hoy Guadalajara.

"Nos remontamos a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando imperaba una moralidad diferente", explica Díaz. "Este parque estaba fuera de la ciudad y era un sitio muy oscuro. Muchas parejas iban allí buscando intimidad y al día siguientes se convertían en protagonistas de los comentarios y chascarrillos en el mercado o la calle Mayor".

El límite de quedar o no 'marcado' se ubicaba en la perfumería 'Maichu'. "Había muchas madres que les decían a las chicas que no podían pasar de allí. Y esto provocó muchas rupturas de parejas. Quedaban en el bar Remo de la Concordia y muchas chicas no quería ir a San Roque, lo que en muchos casos fue motivo de esa ruptura".

En su afán por conseguir intimidad, algunos llegaban a romper las bombillas de las farolas. No era gamberrismo, pero traía de cabeza al concejal de la época Leandro Cross Palencia".

Y en aquella época era famoso 'el ministro'. "Era muy conocido. Por las noches subía al parque cargado de piedras y se las tiraba a las parejas. Gritaba que iba a poner la decencia en Guadalajara. Si al día siguiente se le veía con la cara roja es que alguna pareja se había revelado y le habían calentado".

ANTONIO BLANCO / FACEBOOK AMIGOS AYTO GUADALAJARA

Otro lugar que generaba comentarios era la casa de huéspedes. "Todo el mundo la conocía pero nadie lo reconocía", bromea Díaz. "Era muy preciado el banco ubicado donde está la puerta de la piscina porque a la gente le gustaba mucho mirar quién entraba y salía de allí. Era la Pole Position del cotilleo".

El parque se reformó en la década de los 70, pero hay un recuerdo de lo que ocurría en aquel momento. "Francisco Borobia lo remodeló pero dijo que había que recordar la historia y encargó la estatua de madera de una pareja de enamorados que todavía podemos ver muy cerca de la entrada a la piscina".