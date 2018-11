La Justicia, en boca de todos

Una vez más, no parece esta tampoco la semana de la mejor imagen de las altas instituciones judiciales del estado y en Canarias tampoco.

Menudo papelón el que han hecho desde el Tribunal Supremo y ante la opinión pública, con la sentencia de las hipotecas. Primero que si los gastos jurídicos documentados debían pagarlos los clientes, después que los bancos y ahora que los clientes. Estoy convencido que por segunda vez en esta materia Europa volverá a rectificar al Supremo español, primero lo hizo con las cláusulas suelo y ahora tocará gastos jurídicos documentados, es triste pero está cantado. Se sabe quien consigue convencer mejor a los magistrados de alto nivel español y se sabe como hacen los europeos, sino a los hechos me remito. Una pena.

Por otro lado los tribunales de aquí, concretamente la Audiencia de Las Palmas, ha absuelto a los cuatro acusados del caso Palmera, entre ellos a Silverio Matos, ex alcalde de Santa Lucía, al que por una denuncia política de un concejal del pp y con apoyo de aquel partido se le denunció por beneficiar a particulares. Todo ha quedado muy claro, solo defendió el interés general, en el asunto del parque eólico para que el ayuntamiento se beneficiara de la energía, era inocente de los cargos que se le imputaron y simplemente fueron contra él para destruirlo políticamente. Así de claro lo deja la sentencia. Lo peor es que los tribunales canarios, con ayuda del fiscal y del denunciante, hayan tardado 10 años en resolver y mientras Silverio y su familia sufrieran una larga pena de banquillo.

Y esta semana para rematar se suspende la inauguración del año judicial por la recusación del preisdente del Tribunal Superior, Antonio Doreste, por Podemos para evitar que decida sobre el caso grúas que afecta al presidente del gobierno de Canarias. Es decir, que algunos casos se empantanan de forma innecesaria, cuando ni siquiera la fiscali´a ha entregado el escrito de acusación que tiene hecho, al parecer esperando por Madrid. Tampoco ha resuelto la sala que lleva este tipo de casos en el alto tribunal canario, que no está precisamente saturada. Un caso que se cerró primero sin que encontraran delito alguno y posteriormente les aparecieron las dudas. Esperemos que no tengamos pronto otro caso Silverio, Carmelo Padrón o Icfem, que después de muchos años se quedaron en nada. Inocentes.

No diré nunca que no se denuncie a un responsable público si se tienen dudas o evidencias en la labor política. Pero eso es una cosa, y otra es querer acabar con tu adversario a base de sembrar el caos. Con eso conmigo que no cuenten.