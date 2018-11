Tana y Maikel Mesa, las opciones en el medio campo

La baja por sanción del valenciano David Timor, el medio centro que más minutos juega y el jugador referente en el medio campo de la escuadra grancanaria, ocasionará que Tana o Maikel Mesa opositen a ser su sustituto en el once inicial.

Ante el Deportivo de la Coruña Tana entró tras el descanso por el lesionado Rubén Castro y fueron los mejores minutos de juego ofensivo de los insulares. El canterano grancanario no es un valor seguro porque su manifiesta irregularidad no ayuda a la hora de saber qué jugador nos vamos a encontrar. Cuando ha sido revulsivo desde el banquillo, luego no ha sido igual de efectivo cuando lo hizo de titular.

Lo normal podría ser ver a al vasco Ruiz de Galarretera de organizador con Maikel Mesa ayudando desde la derecha, a pesar de haber sido uno de los grandes perjudicados de la inclusión del tridente. El tinerfeño aporta trabajo, entrega, despliegue defensivo, llegada al área contraria y gol.