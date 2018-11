El Montakit Fuenlabrada (3-2) cayó por 78-71 ante el AEK (4-1) en el pabellón olímpico OAKA de Atenas (Grecia) en la quinta jornada de la Champions League. Los de Néstor García perdieron 19 balones durante el encuentro.

El vigente campeón de la competición es colíder del grupo C junto al Hapoel Bank Yahav Jerusalén (4-1) dando la sensación de ir a medio gas, con el pívot estadounidense Vincent Hunter como gran dominador (24 puntos y 3 rebotes). El ‘Fuenla’ es tercero, empatado con Brose Bamberg, ambos con un triunfo más que y Telenet Giants de Amberes y KK Lietkabellis. El próximo rival (Fernando Martín, miércoles, 14 de noviembre, 20:30 horas) de los fuenlabreños es el colista, CEZ Nimburk (1-4).

Los errores fuenlabreños y la desconexión por momentos, solo con Nogueira sobre el parqué se notó más intensidad pero Bebe sufrió un esguince de tobillo al inicio del último cuarto, tuvo un ejemplo muy claro nada más empezar. Tras iniciar el partido 5-0 para los atenienses, ‘Che’ pide tiempo muerto, muy enfadado: "Va un minuto de juego y ustedes me mandan el mensaje de que no tienen ganas de jugar. En el próximo minuto si no ponen ganas saco a los cinco", amenazó el argentino. Causó efecto y el Fuenlabrada recuperó terreno, e incluso llegó a liderar momentáneamente, pero en ese tira y afloja los casi 20 balones perdidos (es decir 20 ataques menos para ti y 20 más para el rival).

O’Leary (13 puntos) , Cruz (12) y Llorca (10) fueron los mejores del ‘Fuenla’, que el domingo (19:30 horas) recibe al Real Madrid.