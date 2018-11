El Unicaja fundió al Rytas en la segunda parte

El Unicaja consiguió la quinta victoria consecutiva en la Eurocup al derrotar al Rytas Vilnius por 95 a 76, en un partido al que dio la vuelta al marcador en la segunda parte gracias a una agresiva defensa que dejó en 28 puntos a los visitantes.

El juego interior, liderado por Shermadini (23 puntos, 29 de valoración) y Lessort (18 puntos, 21 de valoración), fue la base sobre la que se cimentó un triunfo que consolida a los malagueños en la cabeza del grupo D.

El canterano Pablo Sánchez debutó en la Eurocup, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en hacerlo en la competición, con 16 años y 20 días.

Rytas Vilnius llegaba a Málaga con la vitola de ser el único equipo en haber derrotado al Unicaja en competición europea. Querían revancha los de Casimiro y empezaron con un triple de Milosavljevic y tiros libres de Shermadini para ponerse por delante en el marcador. Pero reaccionó el conjunto lituano con un parcial basado en el acierto exterior que puso el electrónico 7 a 13 al llegar el minuto 5 de partido. Se acercaba el equipo malagueño con triple de Wiltjer y canasta de Lessort, pero Sutton anotaba de 3 y volvía a dar un colchón a los visitantes (14-19 m.7). Entraba en pista Brian Roberts, duda hasta el último momento por molestias por una contusión costal. La defensa subía en el bando local y en ataque el Unicaja encontró canastas más sencillas, sobre todo gracias a las 3 asistencias de Carlos Suárez en esta recta final del primer cuarto, que se cerraba con empate a 21.

Pero los lituanos son un incómodo conjunto y lo volvía a demostrar en el primer minuto del segundo cuarto, con un parcial 0 a 5 de salida. Iban a pelear cada acción en su visita a Málaga y no es un equipo exento de talento. Un nuevo 0 a 5, ahora con puntos de los ex ACB Seeley y Bendzius llevaban el flamante electrónico del Martín Carpena hasta el 26 a 33 en el minuto 13. Además, una canasta de Blazevic cerca del aro forzaba el tiempo muerto de Luis Casimiro (26-35 m.14). Pero el conjunto lituano estaba inspirado y de nuevo Bendzius, ahora de 3, ponía 26 a 38 el partido. Debía reaccionar el Unicaja y Shermadini conseguía un importante 2+1, pero Seeley respondía con una rápida bandeja. A pesar de comandar el marcador, el técnico visitante pidió un tiempo muerto cuando una penetración de Salin terminó con una nueva canasta del pívot georgiano del Unicaja. Shermadini estaba siendo importante pero lo sería aún más tras el tiempo muerto. Se cerró la defensa lituana sobre él, algo que aprovechó el Unicaja para encontrar tiros liberados de Wiltjer. El pistolero de Portland no perdonó desde el triple (37-40 m.17). Girdziunas en transición y Blazevic tras rebote cortaron la remontada malagueña. La lucha era intensa en ambos lados de la pista y el marcador camino de los vestuarios era para los de Vilnius por 43 a 48.

Los triples de Salin y Fernández abrían las hostilidades en el segundo tiempo y conseguían darle la vuelta al marcador rápidamente. Además, la defensa malagueña había subido líneas y los primeros ataques lituanos se saldaron con balón recuperado por los de Casimiro. Un tapón de Lessort propició un contraataque malagueño que forzó la antideportiva de Sutton sobre Milosavljevic. La jugada se saldó con dos tiros libres del serbio y con una asistencia del propio Dragan para el matazo de Lessort. En menos de 3 minutos el Unicaja había puesto el partido 53-48 con un 10 a 0 de parcial. El técnico lituano Adomaitis paraba el partido. Pero el parcial malagueño seguía abierto con un nuevo mate de Lessort y otro tiro libre de Milosavljevic (56-48 m.24). No llegó hasta el minuto 25 la primera canasta lituana del tercer cuarto, fue un lanzamiento bajo aro de Kairys. Estaba siendo clave la defensa del Unicaja, principal baluarte para que el parcial en los primeros 6 minutos de la segunda parte fuese de 17 a 2 (60-50). Intentaba reaccionar Rytas Vilnius con triple de Butkevicius, pero Fernández respondía en la siguiente jugada. El partido había cambiado por completo gracias al esfuerzo malagueño atrás y la diferencia malagueña continuaba ampliándose. El parcial del tercer cuarto fue de 28 a 7, dejando el marcador 71 a 55 a falta de los diez minutos finales.

Pero el Unicaja quería más y no bajó el pistón: 8 a 2 de salida, cerrado con un mate de Milosavljevic tras robo que ponía +22 el partido (79-57 m.33). El serbio estaba cuajando un enorme partido a todos los niveles. Luis Casimiro rotaba a sus jugadores, la intensidad malagueña no bajaba atrás y el balón en ataque circulaba hasta encontrar el tiro liberado. No importaba si dentro o fuera. Un triple de Waczynski en el minuto 38 de partido ponía al Unicaja 89 a 66, haciendo estallar a la grada que comenzó a entonar el himno y un alley-oop entre Fernández y Lessort daban la máxima del partido (92-67).

Al final, victoria del Unicaja ante el Rytas Vilnius por 95 a 76 y el equipo malagueño sigue invicto en el Carpena esta temporada.