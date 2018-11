De Gregorio: "la comisaría tiene muy poco de real"

La Presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha cuestionado los anuncios que realizó ayer en Berlanga de Duero el Ministro de Interior. “La Comisaría para la Policía Nacional tiene muy poco de real y mucho de promesa electoral puesto que va a ser muy difícil que puedan realizar, por no decir que va a ser imposible por muchos motivos, entre otros por carecer de presupuesto”, asegura.

De Gregorio acusa a los socialistas sorianos de “tirar por la borda todo el trabajo realizado que aseguraba poder disponer de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en breve”, puesto que estaban avanzados los trabajos en el Banco de España y durante este año se iba a realizar el proyecto de adaptación de los espacios de la Subdelegación del Gobierno en Soria para que acogiese a la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

“Se pierde la urgencia de dotar a la ciudad de una céntrica Comisaría de Policía y se cambia por una nueva promesa electoral de Carlos Martínez que carece de todo fundamento” puesto que hay que partir de cero. De Gregorio insiste en que “por no haber no hay ni cesión de la parcela municipal al Ministerio del Interior, por no hablar de proyecto, ni de presupuesto necesario para que salgan a licitación unas obras que, en el mejor de los casos se dilatarán durante muchos años”.

Con respecto al nuevo centro penitenciario, la Presidenta Popular ha destacado que hay que recordar que “estaba en marcha el proceso expropiatorio” que permitiera ejecutar el colector y paralelamente se iba a iniciar la redacción del proyecto de amueblamiento del centro. Ha pedido al Gobierno del Psoe que adjudique cuanto antes las obras a realizar que tenían un plazo de nueve meses, que se licite la obra y el amueblamiento, siendo en el mejor de los casos un plazo mínimo de un año, “por lo que será muy difícil cumplir con los plazos dados por el Ministro del Interior”.