“Vuelvo a Soria porque aquí me sentí como en casa”. Así de claro se mostró Ignacio Sánchez, el nuevo fichaje del Río Duero, que regresa al club tras militar en él en la campaña 2015-16. Se trata de un refuerzo "necesario" para la rotación celeste, ante la lesión de Jaime Pérez "que va para largo, incluso puede que más allá de Navidades", apunta el entrenador Manolo Sevillano. "Hace semanas que buscábamos un colocador, pero no tanto del perfil de Ignacio, sino más joven, que viniera de Superliga 2 y que pudiera ir creciendo y ayudarnos en los entrenamientos. Pero cuando surgió la oportunidad, no nos lo pensamos".

Y la oportunidad surgió después de que el Iraklis Chalkias de la Liga Griega, despareciese, quedando libre el jugador granadino. Tampoco se lo pensó mucho Sánchez, "porque en Soria estuve como en casa, me sentí como tal hace tres años. Además, conociendo a varios jugadores del vestuario de la etapa anterior, tampoco había mucho que pensar". El colocador regresa tres años después con más experiencia, ya tras vestir la elástica celeste, militó en Ibiza y Almería, siendo subcampeón de Liga y Copa el pasado curso con los almerienses.

"Quiero aportar mi experiencia, mucho compañerismo, trabajo, exigencia a mí y a los demás... Es como soy yo, y eso lo que quiero transmitir al vestuario y en la cancha. Me considero una persona generosa y es lo que quiero trasladar, para que haya buen rollo, para hacer equipo y así buscar ganar. Que si luego el rival es mejor y te gana, que no sea por ti...", asegura Ignacio Sánchez.

El refuerzo llega después de la primera victoria del Río Duero Soria, 3-0 ante Manacor, "muy necesaria, hacía falta, porque si no, la cabeza iba a empezar a hacer tonterias, a dudar mucho... Ahora hay que seguir porque nos toca L'Illa Grau, que es el equipo que más ha cambiado del año pasado a este, con muy buenos refuerzos. Nos va a tocar jugar mucho mejor todavía que ante Manacor y además luego llega Almería. Hay que seguir mejorando", apunta Manolo Sevillano.