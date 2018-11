El nuevo heroinómano es el cocainómano que busca algo más

Desde el año 2014 las unidades de conductas adictivas de Castilla -La Mancha (UCA) registran un repunte significativo en el consumo de heroína. Antes de este año las consultas por consumo de este tipo de droga habían desaparecido, sin embargo a día de hoy suponen un 11 % del total de las actuaciones. El alcohol es la primera causa, seguido de la cocaína y se detecta un descenso significativo del cannabis.

Una de las razones según nos cuenta Ana Henche; coordinadora de la UCA de Toledo, es que actualmente sí se puede encontrar heroína de calidad por el aumento del mercado en Afganistán que ha llegado a España.

El perfil del consumidor de heroína no tiene nada que ver con el de la década de los ochenta. Ahora la via intravenosa no se usa prácticamente, y se consume de manera inhalada o fumada. Y el consumidor es o bien un antiguo adicto que ha sufrido recaída o el cocainómano que utiliza la heroína para compensar los efectos estimulantes de la cocaína.

La doctora Henche resalta otro problema que está llegando a las consultas de Castilla-La Mancha. EE.UU ha retirado algunos analgésicos opiáceos con los que se trataba el dolor por un incremento en el abuso. Y desde entonces algunos pacientes que no pueden acceder a estos fármacos han acudido a la heroína.

AUDIO| Escucha la entrevista