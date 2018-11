'Cincuenta millones de africanos contra nuestro estado del bienestar'

Hace treinta años se documentó la primera muerte conocida tras el naufragio de una patera en nuestras costas del estrecho.

La fotografía tomada por el periodista Ildefonso Sena, con una enorme crudeza, deja constancia de una realidad terrible.

Desafortunadamente ese caso no fue el último. Desde entonces se estima que en torno a ocho mil personas han podido fallecer en la travesía del estrecho de Gibraltar, en la búsqueda de una vida mejor.

Solo en este año en curso, 2018, se calcula que la cifra de fallecidos podría ascender en torno a seiscientas personas.

En realidad, la cifra exacta no solo no se conoce, sino que probablemente no se sabrá nunca. El mar devora los sueños de cientos de personas que en condiciones terribles aspiran a una vida mejor y su desesperación es aprovechada por mafias sin escrúpulos que obtienen enormes beneficios.

Y ante este drama. La cuestión es ¿Qué hace Europa? En este continente, como en los Estados Unidos de Trump, hay sectores de la población que sin ningún tipo de pudor o vergüenza utilizan esta tragedia para azuzar el miedo o agitar las banderas del nacionalismo populista.

Lo hemos visto en Alemania con la ultraderecha Alianza para Alemania, en Hungría, en Polonia, en la Italia xenófoba de Matteo Salvini. Y también lo estamos viendo ahora en España.

Ayer mismo, decía el Sr. Casado, líder del principal grupo de la oposición, que varios millones de africanos están dispuestos a invadir Europa y que, como consecuencia, podrían acabar, ni más ni menos, que con nuestro estado del bienestar.

Esto es sencillamente incierto.

No se deben tolerar más muertes en las aguas del Mediterráneo.

Europa debe reaccionar. Incluso por su propio interés, por cuestiones demográficas bien conocidas.

Es necesario una urgente redefinición de las políticas de inmigración y asilo europeos.

Se deben implementar cauces legales e institucionalizados para una llegadas ordenadas y reguladas, sin riesgo para los migrantes.

No se debe tolerar una muerte más en el Estrecho.