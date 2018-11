“Una cena en casa, una pulsera y un cuadro que desaparecen”. Apenas once palabras resumen las casi cuatrocientas cincuenta páginas de Clave Matisse, el retorno de la jueza Lola MacHor..., ¿álter ego de Reyes Calderón?

“Clave Matisse es como un arroz a banda, no ves muchas cosas, pero hay de todo”, cuenta la autora vallisoletana. Intrigas matrimoniales, tráfico de arte, un Premio Nobel, la II Guerra Mundial, el exterminio judío... “sobre todo es una novela de intriga, muy rápida, muy de Lola MacHor y muy divertida, aunque toca temas un poco duros”.

Escrita a dos voces, las de Lola y su marido, Jaime Garache Aguirregunaga. Un robo, dos investigaciones paralelas, dos personas diferentes y una misma historia. “Lola es una mujer de Bilbao, que ha nacido donde le ha dado la gana, pasional, pelirroja y, encima, juez; frente a un marido muy germánico. Yo suelo decir que hay ingenieros, ingenieros de caminos e ingenieros de caminos 'modo hombre', que ya es el culmen. Jaime es del tercer tipo” (risas).

Doctora en Economía, “porque me lo aconsejaron”, y Filosofía, “porque quise”, profesora de Gobierno Corporativo en la Universidad de Navarra, autora de nueve novelas... y caótica, como Lola MacHor.

“Escribir como Jaime me ha resultado divertido. Yo soy más bien caótica y disciplinarme tanto es un reto profesional. Como cuando escribes como un asesino en serie... ¡yo no tengo costumbre de asesinar! (más risas)”.

El éxito de la séptima entrega de la saga MacHor sigue emocionando a Reyes Calderón como lo hizo la primera, Las lágrimas de Hemingway (2005). “Cuando me algún lector me dice ‘qué sueño tengo, no me has dejado dormir’, suelo pensar: ¡me encantan las ojeras!”.

Calderón ha llegado a Alicante para maridar buena cocina, buen vino… y buena lectura en las Veladas Literarias de El Maestral: tostada de salmón con espárragos trigueros; croquetas de boletus con ensalada César; merluza con royal de changurro; textura de chocolate y el robo de una pulsera y de “una horrible copia de segunda de un Matisse”.

Pero antes, Reyes Calderón, Premio Azorín 2016 con Dispara a la luna, ha conversado con Carlos Arcaya en Hoy por Hoy Alicante. Esta ha sido su conversación: