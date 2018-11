La Arandina visita este sábado (15:45 h) el terreno de juego de Los Dominicos para medirse a la Virgen del Camino. ¿Trámite o trampa? El cuadro ribereño es favorito ante un equipo que ha perdido potencial en su feudo en este inicio de temporada. Cuatro encuentros y tres derrotas. Bueno sería no fiarse. Hay antecedentes de similares características. La visita a Castañares, un ejemplo (Burgos Promesas 0 - 0 Arandina)

Históricamente el feudo leonés no se le da mal a los ribereños con un balance de dos victorias (1-3, en la temporada 12/13 y 0-4 en la temporada 17/18), un empate (0-0, en la temporada 14/15) y tan solo una derrota (2-0, en la temporada 13/14)

Los tres puntos en juego permitirían a los blanquiazules llegar a los 29 y dormir como líderes del Grupo VIII de Tercera División. El dominio desde la competición es una de las motivaciones de los ribereños ante la escuadra leonesa. Un liderazgo que podría mantenerse tras la jornada del domingo donde los focos estarán puestos en el duelo de La Albuera. La Segoviana, primera -29 puntos-, recibe (17:00 h) al Zamora, tercero -26 puntos-.

Los lesionados, Diego Rubio y Rodrigo Escudero -a la izquierda de la imagen vestidos de calle-, presenciaron la sesión de este viernes. / Cadena Ser

RUBIO Y ESCUDERO, DOS O TRES SEMANAS MÁS DE BAJA

Finalmente, las pruebas médicas han arrojado luz a las lesiones de Diego Rubio y Rodrigo Escudero. Ambos sufren sendas roturas fibrilares. El central navarro en el "isquitibial" de su pierna izquierda y el extremo vallisoletano "en la zona inglinal", avanzaba el técnico de los ribereños, Javier Álvarez de los Mozos, en la rueda de prensa previa al duelo ante los leoneses. "Llevan ya una semana de baja y yo creo que estarán otras dos o tres semanas más", añadió el burgalés.

DE LOS MOZOS: "ESPERAMOS QUE SE NOS DE COMO EL AÑO PASADO"

En cuanto al análisis previo del encuentro, De los Mozos es consciente de que algo ha cambiado. "Ellos han cambiado mucho. No son un equipo que esté ya limitado a sus partidos en su casa solamente. Tiene otros jugadores arriba que los hacen peligrosos fuera de casa también. Este tipo de partidos son encuentros difíciles de prever, pero esperemos que salga por lo menos como el año pasado", apunta el entrenador blanquiazul.

Javi 'Bravo' (i) junto al presidente, Pedro García, en la presentación del guardameta. / Cadena Ser

BRAVO: "VENGO A SUMAR Y APRENDER JUNTO A CARMONA"

Otra de las noticias en la previa del choque ante la Virgen del Camino ha sido la presentación del meta malagueño Javi Bravo. El extrovertido meta malagueño se ha integrado rápidamente en la familia ribereña y tiene claro cuales son sus objetivos en el proyecto. "El grupo he ha acogido maravillosamente, es fantástico", ha explicado, añadiendo que "se ha donde llego, a un proyecto importante y vengo a aprender y a sumar junto a Carmona".

LOBERA ABANDONA EL CUERPO TÉCNICO

Por otro lado, y como ha adelantado Radio Aranda - Cadena SER en la tarde de este viernes en El Banquillo de la SER, Nacho Lobera deja de pertenecer a la disciplina de la entidad ribereña. Al menos de manera momentánea. Según ha podido saber la Cadena SER los motivos de la salida del segundo entrenador atienden a un aspecto laboral que no permiten compaginar ambas labores al ex jugador blanquiazul. Hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado, de manera que ni se confirman ni se desmiente otras informaciones que podrían haber precipitado la salida de Lobera por otras circunstancias.