El PSOE de Socuéllamos califica de "bandazos e improvasión" la gestión del Gobierno Municipal

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Elena García Zalve, ha denunciado en rueda de prensa que después de haber pasado casi tres años de lo que ha calificado como asalto al poder y a pocos meses de las elecciones, el equipo de Gobierno de PP y UPyD están nerviosos y evidencian con gran descaro que están perdidos, van dando bandazos e improvisan ante la clara falta de trabajo que muestran.

El pasado pleno volvieron a retratarse cuando, sin tener argumentos políticos para hacer frente a la fiscalización y trabajo del Grupo Municipal Socialista incurrieron en la más baja de las artimañas políticas que son el ataque personal, el autoritarismo en los plenos y la censura, pero sobre todo en la falta de respeto que, intentado, atribuir a la oposición, llevan a cabo también con el público asistente.

El Partido Popular y UPyD llevan una clara estrategia de desprestigio a la Junta de Comunidades, gobernada por el PSOE, pues a lo único que se han dedicado en los plenos es a elevar mociones que sirvan para atacar de manera injustificada y tergiversada al Gobierno presidido por Emiliano García-Page, reivindicando derechos y peticiones que el propio Partido Popular se cargó de plumazo con el Gobierno de María Dolores de Cospedal, con los recortes más dañinos para los ciudadanos de esta región y también para los socuellaminos y socuellaminas.

Presentaron una moción reivindicando un médico para el Centro de Salud, el mismo médico que ellos mismos amortizaron con el Gobierno del PP en la Junta de Comunidades; presentan mociones para el arreglo de carreteras, arreglo que nunca fue exigido a su Partido cuando gobernaba; o piden el arreglo del IES Fernando de Mena curiosamente en esta legislatura porque se ve que para el PP el IES no tenía las mismas necesidades cuando gobernaba la Sra. Cospedal en Castilla-La Mancha que las que tiene hoy.

Queda más que evidenciado que el PP pasará a la historia como el partido de la doble moral, el partido de la contradicción, pero sobre todo el partido de la hipocresía, ya que solamente le importan los vecinos y vecinas de Socuéllamos cuando es un gobierno Socialista el que está al frente de una Administración, como también ocurrió en Socuéllamos durante nuestro mandato, cuando presentaron una moción exigiendo una Estación Meteorológica y tres años después ya no es tan necesaria para los agricultores; cuando exigieron el arreglo y el cambio de ubicación de la Protectora de Animales, y hoy la Protectora está en fase de cierre por no haber atendido ni una sola de las peticiones de quienes la gestionan; o cuando se unieron a una moción para llevar a cabo una auditoría, algo que le preocupaba muy especialmente a su socia de gobierno, la Sra. Delgado, y que a día de hoy no ha movido un solo dedo para conocer cómo gobernaba su socia y actual alcaldesa en años pasados.

Y en este pleno lo han vuelto hacer. Se han retratado en todas nuestras afirmaciones cuando han presentado una moción que no defiende los intereses de los centros educativos de nuestra localidad, sino que atiende a un claro ataque a la Consejería de Educación ante la frustración del equipo de gobierno de no haber sido capaz de atender las necesidades de nuestros colegios como debían haber hecho.

Si de verdad les preocupasen los centros educativos de nuestra localidad, lo habrían demostrado acogiéndose a la subvención procedente de Fondos Europeos que dejaron pasar, pero el PP prefiere seguir trabajando en construir su realidad paralela y sus falsedades, atacando a la Junta de Comunidades y Diputación Provincial, para tapar su inoperancia y falta de trabajo al frente del Ayuntamiento.