En principio escandalizado, me encuentro meditando ante esta obra, sobre la relación entre hombres y mujeres. Y he recordado las palabras que, según la tradición esotérica, me transmitió un poeta. Que el hombre está compuesto de siete partes de cielo y una de tierra, y la mujer viceversa.

Y he aquí, que bajo la tierra las mujeres parecen resplandecer como proserpinas precursoras de la vida. Dos partes del cielo, roto en el fondo oscuro por la sombra de la gruta, me remiten al aspecto ebrio y pasivo de Lot, el último hombre sobre la tierra.