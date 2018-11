La acusación particular mantiene que no hubo motivo para la actuación policial

La acusación particular en el juicio por la muerte de Iñigo Cabacas tras ser alcanzado por una pelota de goma, ha mantenido hoy su petición de cuatro años de prisión para los seis agentes acusados, al entender que no había motivo para la actuación policial y que los agentes conocían el poder "letal" de sus armas. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la libre absolución de los acusados por entender que las declaraciones de los testigos son "contradictorias", acerca de lo que pasó en el callejón María Díaz de Haro, donde se produjeron los hechos el 5 de abril de 2012.

En la última sesión del juicio, que se ha desarrollado durante la mañana del viernes en la Audiencia de Bizkaia, la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, ha sostenido que en el callejón solo se había producido un "incidente mínimo", una pelea, y no había personas en peligro. A su vez, ha sostenido que Iñigo Cabacas no participó en ningún tipo de incidente.

Goirizelaia ha argumentado que los policías que actuaron sabían que las pelotas de goma pueden causar "daños irreparables" y que en el callejón no había una distancia suficiente para poder dispararlas. Ha asegurado, asimismo, que los disparos fueron "directos, horizontales, frente a las personas y sin advertencia previa".

La abogada de la familia Cabacas ha reprochado en su informe de conclusiones que la Ertzaintza no haya modificado sus normas de actuación, a pesar del "nuevo contexto", tras el anuncio del fin de la violencia terrorista de ETA. En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido que no se ha podido determinar qué agente dio la orden de disparar y ha considerado que los hechos juzgados no son constitutivos de delito, por lo que ha pedido la absolución de los imputados. Según la fiscal, la versión de algunos ertzainas "no era real", ya que se produjeron más disparos de pelotas de goma que los reconocidos por estos agentes.