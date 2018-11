"La comedia romántica que nunca querrías protagonizar"

La modelo y empresaria bilbaína, Inés Sáinz, coronada Miss España en 1997 sigue cumpliendo sueños. El último, publicar una novela de la mano de Víctor Blázquez, con la que dice sentirse "muy identificada". Una obra que busca reflejar la cotidianidad para que cualquiera pueda sentirse identificado.

'Con la Miss en los talones' es el título de una novela romántica llena de humor e impregnada de anécdotas vividas por Sáinz que junto a las ideas de Blázquez han dado como resultado una novela "escrita a cuatro manos".

Arropada por familiares, amigos y seguidores, la ex Miss ha amenazado con "volver a Bilbao", a la vez que ha reconocido que no dudó en formar parte de este proyecto cuando se lo propusieron. "Casi todas las mujeres se pueden sentir identificadas porque hay multitud de personajes. La protagonista es una mujer llena de obligaciones, a la que todo le supera a la vez que tiene que soportar que su exmarido comience una relación con una Miss, a la nos referimos como Doña Perfecta".

Del thriller a la comedia romántica

'El cuarto jinete', 'El niño que quería ser un Goonie' o 'Assassin's Creed: Los secretos de la Hermandad' son algunas de las obras publicadas hasta ahora por Blázquez. Una propuesta de su mujer fue suficiente para que decidiese cambiar de género y encontró en las vivencias de Sáinz "ese punto de vista femenino y diferente" que necesitaba. "Soy una persona que ha mirado el Hola de lejos y muchas veces Inés me hablaba de gente que no conocía. De ahí lo que he sacado es la situación y he intentado acercarlo a la realidad de la gente común", reconoce.

Según avanza la novela, destaca un fuerte carácter subjetivo debido a la forma que tiene la protagonista de contar todo lo que le sucede. Aún así, es fácil descubrir que "esa visión, no se corresponde con la tuya" y a través de los matices te das cuenta "de que hay mucho que rascar", explica el autor.

Con la idea de que las mujeres no tienen que ser perfectas sino maravillosas y con los ojos puestos en una segunda parte e incluso, con una adaptación a la televisión, la exmodelo ha presentado este libro con el que desea recoger tantos éxitos como los que ha obtenido a lo largo de toda su carrera.