Cervera: "Ahora ganamos porque hacemos otras cosas, robamos y presionamos más"

Álvaro Cervera no quiere que se desate la euforia en el entorno. Los amarillos suman dos victorias consecutivas en liga, pero el míster considera que "sería un error pensar que porque estamos ganando podemos ganar. Estamos ganando por lo que estamos haciendo últimamente. No hemos ganado haciendo lo de antes. Hemos cambiado, estamos mejor, robamos más, presionamos más", dice el entrenador amarillo en relación a las victorias de su equipo.

La recuperación de jugadores y la amplia plantilla con la que cuenta Cervera hace que "ahora hay situaciones en las que se puede elegir dependiendo de tu y del contrario. Ellos juegan con defensa de cinco y necesitamos velocidad. Al final tienes que elegir a los que mejor estén durante la semana y también la ley del fútbol y mantener a la gente que se gana el puesto", reconoce el míster.

El entrenador continuaba diciendo que "la buena sensación del otro día hace que cueste querer cambiarlo todo. Con el equipo que sacamos al principio ganamos en Lugo y el otro día se atascó", dice Cervera. El míster cambió el equipo al descanso y esos cambios fueron claves para darle la vuelta al partido. "Lo que no me gusta es que el contrario juegue tranquilo. Nosotros no estuvimos bien en la primera parte, pero ellos también tuvieron mérito", decía el entrenador del Cádiz.

Ahora en el plantel amarillo buscan "mantener la dinámica que nos mantenga vivos y a puedes engancharte arriba y sino pues que sea para no meterte atrás".

También valoró el entrenador del equipo cadista la buena racha que el equipo suele disfrutar en el mes de noviembre. "se debe al conocimiento mío del equipo y de los rivales. Con la edad que tengo no creo en las casualidades".