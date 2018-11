Sobre el informe de la Fiscalía

Con varios meses de retraso, y un par de días fuera del plazo exigido por el TSJC, pero apenas dos días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Estatuto de Autonomía, la Fiscalía ha solicitado al TSJC la devolución del ‘caso Grúas’ al Juzgado de La Laguna, dado que el presidente Clavijo ha dejado de estar aforado, y su caso puede por tanto regresar a la jurisdicción ordinaria. Pero lo que de verdad resulta chocante es que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma –que se resistió a cualquier calificación de hechos mientras el asunto seguía siendo competencia del TSJC-, haya tardado apenas 48 horas en contestar -tras entender que Clavijo perdía la condición de aforado- que este asunto ya no es de su competencia.

Crear las condiciones para que se pueda empurar a un presidente es sin duda un asunto delicado: tiene uno la impresión de que tanto el TSJC como la Fiscalía canaria han esperado hasta que se han dado las circunstancias –publicación del Estatuto en el BOE- para devolver el caso a la jurisdicción ordinaria. El informe, prolijo en la argumentación de porqué Clavijo pierde el aforamiento y porqué debe su causa por tanto ser trasladada al juzgado lagunero de origen, no podría haber sido en ningún caso el mismo si se hubiera entregado antes de que el Estatuto se hubiera publicado. Cuando menos, la Fiscalía ha jugado con los tiempos a su favor, para evitar tener que pronunciarse sobre la existencia (o no) de indicios de delito. Lo que queda ahora, si no se produce algún recurso de los abogados de Clavijo, es que la juez de La Laguna decrete la investigación de Clavijo. Y va a hacerlo por dos motivos: el primero porque fue denunciado por dos partidos de la oposición municipal, que le señalan como responsable de haber prevaricado y malversado en la gestión de la concesión del servicio de grúas lagunero. El segundo motivo, que la Fiscalía de Canarias tardó dos días más de lo que le pidió el TSJC en redactar su informe. Si lo hubiera emitido el lunes, cumpliendo los plazos solicitados por el TSJC, la situación procesal de Clavijo sería completamente distinta.