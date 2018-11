Ambrosio hace un llamamiento a la calma en Moreras

La alcaldesa de Córdoba ha hecho esta mañana un llamamiento a la calma en Moreras tras la reyerta que ayer costó la vida a un joven de 26 años.

Isabel Ambrosio ha reconocido que esta muerte ha generado un clima de intranquilidad en el barrio “que no desean el resto de los vecinos” por lo que la alcaldesa ha pedido “calma, serenidad y dejar actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. La alcaldesa, no obstante, ha preferido no dar detalles del contenido de la reunión extraordinaria que esta misma mañana ha tenido lugar en la subdelegación del Gobierno, para abordar este incidente, con los responsables de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

Isabel Ambrosio también ha destacado la importancia de recuperar la “intermediación para evitar que estos conflictos vayan a más y que recuperemos la convivencia en un barrio en el que sus vecinos quieren hacer una vida normal”