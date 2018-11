Torna La Rella

L'Institut d'Estudis Comarcals presentà anit el número 31 de la revista La Rella. La presentació va comptar amb una conferència de Joan Castaño que defensà l'Ermita de San Sebastià com l'edifici més antic d'Elx que es conserva. I allò segons va explicar l'arxiver de Santa Maria, gràcies al fet que d'una manera o de l'altra, sempre ha estat vinculat al Misteri, com a església, com a camerino, com magatzem o com a museu però lligat al Misteri. I com ens va descobrir ahir, també té un vincle fort amb la Vinguda de la Mare de Déu.

Portada número 31 La Rella / Radio Elche Cadena SER

La Rella, l'anuari de l'Institut, recull altres treballs d'investigació i recerca sobre l'illa de Tabarca, sobre l'escola durant la Guerra Civil i els esforços de la segona república per mantindre als xiquets i xiquetes escolaritzats o un treball etnogràfic sobre la vida al Camp d'Elx. També es parla de l'origen del grup artístic denominat Esbart Zero.

La revista aprofundeix en l'origen de la celebració del Primer de Maig a Crevillent i la seua singularitat. Parla a més del Depòsit de les Aigües de Barrenas i la seua importància quant desenvolupament de la ciutat, reivindicant que ara, tant aquesta obra hidràulica com la resta d'elements, és mantenen en un estat ruïnós i d'abandó. En La Rella trobem també l'Aula d'Astronomia de la Universitat de València, un treball d'investigació sobre l'aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples a l'aula o un article que descobreix elements ornamentals pel carrer de gran valor històric i artístic.

La revista conclou amb ressenyes de llibres i la memòria d'activitats de l'institut.

Les il·lustracions de la portada i de l'interior són de Tomàs Almela, un dels ideòlegs del Grup d'Elx, els dibuixos al marge de la revista, són detalls ornamentals del Gran Teatre, obra de Julio Sagasta, i l'editorial planteja una reflexió sobre el canvi climàtic.

El coordinador de La Rella es Vicent Soler i la presentació es farà també a Santa Pola el dimecres 14. La conferència de presentació serà sobre Tabarca "Utopia i realitat: de L'illa plana a la fundació de Nova Tabarca" a càrrec de l'arquitecte Andrés Martínez. A Crevillent és presentarà el següent dimecres y es parlarà de "' Obrero levanta".

Presentación número 31 La Rella / La Rella