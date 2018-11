Un pleno bronco en clave preelectoral aprueba las ayudas al IBI

Las ayudas al pago del IBI se abonarán en los próximos días. Así lo ha acordado el pleno municipal durante una sesión repleta de reproches y donde los grupos municipales han aprovechado para reivindicar su gestión con evidentes intereses preelectorales.



Esta mañana se ha celebrado el pleno extraordinario convocado para poder aprobar la modificación presupuestaria que permite el pago de las ayudas al IBI a más de 6.000 familias solicitantes. Esta medida no se aprobó en la pasada sesión ordinaria al considerar la oposición que el equipo de gobierno había presentado un paquete de modificaciones para intentar "camuflar" otros gastos. La oposición ha aprovechado su primer turno de intervención para reprochar al tripartito no reconocer sus errores y no haber explicado hasta el momento los gastos de algunas partidas que pretendían aprobar en el pasado pleno ordinario, pero que en esta ocasión se habían retirado, como es el caso de la partida de "Servicios y montajes" de Cultura, de "Publicidad y propaganda" o "Alcaldía".

La concejala de Hacienda, Ana Arabid, ha criticado que la oposición no haya hablando en el primer turno de intervenciones sobre lo que consideraban más importante, las ayudas al pago del IBI. Arabid ha respondido a Ciudadanos y Partido Popular que durante la Comisión informativa de Hacienda se facilitaron los datos de todas las modificaciones presupuestarias. Sin embargo, les ha recordado que no pidieron ningún tipo de explicación.

El portavoz de Ciudadanos, David Caballero, insistía en que siguen sin aclarar el incremento en la partida de Cultura que pretendían aprobar, pero que ahora se había retirado. A esto, tanto Arabid como la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, recordaban al líder de la formación naranja que la concejala de Cultura, Patricia Maciá, le había remitido toda la información a finales del mes de octubre.

Mollà acusaba a PP y Ciudadanos de ser irresponsables al no aprobar las modificaciones que contenían las ayudas al IBI cuando se llevaron al pasado pleno. La portavoz de Compromís aprovechaba para echar en cara a los populares que durante el gobierno de Mercedes Alonso incrementaron el pago del impuesto, mientras que el tripartito está ayudando a 6.000 familias. El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, le respondía que si ahora se aprueba esta subvención es "gracias a los votos de la oposición". Finalmente, Ilicitanos por Elche también salía a defender su parte. El portavoz adjunto, Fernando Durá, aclaraba que esas ayudas se pusieron en marcha durante el primer tripartito en el que participaba su formación.

Tras el cruce de acusaciones, el pleno ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria que permite ampliar la partida destinada al pago de las ayudas al IBI que asciende a 900.000 euros, que se distribuirán en 150 euros para las 6.000 familias solicitantes. Por lo que se refiere al resto de modificaciones, 9.000 euros para dinamización comercial, 30.000 euros para suministro de agua potable en centros municipales, 10.000 euros para actividades en Juventud, 20.000 para el alumbrado navideño y 90.000 para convenios de recaudación con SUMA, se han aprobado con la abstención de los grupos de la oposición. La concejala de Hacienda ha aclarado que estos reajustes se financian con partidas en las que se especifica que habrá sobrante a final de mes.

El bloqueo de la oposición a las modificaciones en el pasado pleno y la falta de concreción del equipo de gobierno a la hora de explicar los gastos que se pretendían aprobar, ha provocado el retraso en el pago de las ayudas al IBI. Finalmente, para ponerse de acuerdo, se ha tenido que convocar un pleno extraordinario con el consiguiente coste económico que supone por el pago de las dietas a concejales o el servicio de intérprete de lengua de signos.