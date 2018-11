Cultura confirma que Dani Mateo actuará en Elche

El sketch de sonarse los mocos con la bandera española sigue trayendo disgustos al humorista Dani Mateo, a pesar de que incluso pidió disculpas a aquellas personas que se hubieran podido sentir ofendidas. En un teatro privado en Valencia han preferido cancelar el espectáculo ante la amenaza del grupo de ultra derecha España 2000 de boicotearlo. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha ofrecido al cómico actuar gratis en el Palau de la Música.

Mientras, en Elche Dani Mateo tiene prevista una actuación el 18 de noviembre en el Gran Teatro, de titularidad municipal, y la concejala de cultura, Patricia Macià, afirma que no se va a cancelar.

Reconoce que han recibido dos correos de personas particulares pidiéndole que lo cancelen pero nada más. " No vamos a suspenderlo, se mantiene y no hay ninguna razón para no programarlo". El humorista podrá actuar por tanto en el Gran Teatro, un espacio público donde ya ha actuado en otras ocasiones y que tiene ya casi todas las entradas vendidas.

EL Gran Teatro de Elche sí canceló, hace dos años una actuación de Jorge Cremades pero la edil asegura que "no tiene nada que ver una cosa con la otra y que Cremades hacia humor con la agresión a mujeres".