Horas después de conocer la noticia, Miguel Ángel García Anguita ha hablado en exclusiva para este medio y ha vuelto a reiterarse en que siempre dijo a los medios de comunicación que estaba a disposición del juzgado. "Estaba incluso encantado de que me llamaran para explicar lo que yo sé del tema y para demostrar que el testigo por el que se me llama ha mentido continuamente. Le vamos a demostrar al Juzgado que yo no tendría que estar allí", ha dicho a la llamada de Radio Jaén.

García Anguita, que es ya la décima persona investigada en el caso Matinsreg, insiste sobre el testigo Bartolomé García, que va a demostrar las mentiras porque, añade "para mentir hay que tener buena memoria y se ve que tiene muy mala memoria porque se equivoca en fechas concretas".

El ex secretario general del Partido Popular de Jaén y mano derecha durante años de Fernández de Moya, añade que él y su abogado han estudiado las diligencias del caso, "los miles de folios", y añade que si acaso, podía estar de testigo, pero no de investigado porque, asegura "no tienen nada que investigarme".

Por último, García Anguita asegura que estará, como es lógico, el día 16 allí, con sus derechos procesales y a disposición del Juzgado para colaborar en un caso que investiga el presunto desvío de 3,6 millones de euros en la prestación de servicios municipales relacionados con el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.