Apuesta decidida por la promoción y el turismo

Visita del vicepresidente y diputado responsable del área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, Manuel Fernández, para abordar distintos temas relacionados con su ámbito de actuación: la próxima presencia de Jódar en la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2.019, la incorporación a la Ruta de los Castillos y Batallas u otra alternativa, o conmemoraciones como el Centenario de la proclamación de Jódar como ciudad e incluso el 200 aniversario de la Batalla de Jódar en el año 2.023.

El alcalde, José Luis Hidalgo, acompañado de varios concejales de su equipo de gobierno, explicaba que se trata de la continuidad de la reunión mantenida, el pasado lunes, con la delegada territorial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, para seguir abundando en los preparativos, e ir avanzando, en distintos temas, en la línea de colaboración con todas las administraciones, “…Eventos que vamos a aprovechar para promocionar la imagen de Jódar… Vienen de fuera a colaborar con nosotros. Hoy tenemos aquí al vicepresidente y responsable de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, hemos tenido en los últimos días a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a la delegada de Igualdad, Bienestar Social y Salud, esto es lo que se ve aquí, pero yo además, constantemente, estoy moviéndome en Jaén, en Sevilla, relacionándonos, y la gente colabora con nosotros. Están colaborando en engrandecer Jódar, y esa es parte del secreto, de que en unos tiempos tan complicados, hemos hecho más que nunca, por esa colaboración…”.

El diputado se mostraba dispuesto a la colaboración en todos esos eventos, sobre todo “…porque detrás hay un buen proyecto y porque además de hablar de turismo, estamos hablando de identidad y de autoestima. Yo siempre digo que para que un pueblo, una ciudad sea turística primero tiene que creerlo y creérselo… Para eso hacen falta proyectos, encima de la mesa. El turismo es una actividad económica que al final llega a todos, al comercio, a la hostelería, a todos los sectores económicos de la ciudad, también al de Jódar. Estamos viendo la posibilidad de colaborar en el mayor número de líneas posibles, para unas actividades, el año que viene, que van a ser un punto y aparte, realmente, importante para Jódar… Por primera vez hay una fe en transformar esa parte de Jódar en un pueblo turístico, con capacidad de recibir turistas, además en una situación geográfica, para aprovecharse de la cercanía de las ciudades Patrimonio de la Humanidad… Además está trabajándose para épocas del año fuera del calendario turístico de otras ciudades, por lo que no va a haber muchas dificultades en que podamos incorporarla a ese calendario turístico que venimos moviendo… Yo creo que hace muy bien el alcalde y el pueblo de Jódar en poner todos los esfuerzos encima de la mesa… En cuanto al Castillo de Jódar, hay un proyecto nacional que puede ser muy interesante para Jódar, del que hablaremos en próximas reuniones… El año que viene, la celebración del Centenario, es una posibilidad de contar muchas cosas que la gente no sabe, y de, además, hacerlo de la mejor manera posible… Los planteamientos que me ha hecho el alcalde van en la línea de sorprender, llenar de emociones, ver gente apasionada y hacer que la gente se vaya con experiencias nuevas. La gente busca más experiencias que destinos, y gastronomía…”.

Reunión Saudar

Previamente mantenían una reunión con la nueva junta directiva de la asociación cultural ‘Saudar’, que ha cumplido 35 años de existencia y 125 números publicados de su revista cultural.

En el transcurso de la reunión han sido expuestos diversos temas relacionados con la cultura local y la marcha de la asociación, acordándose iniciar el proceso para la inscripción del Museo de Jódar como colección museográfica, que dará como resultado su nueva adecuación y musealización, la colaboración del Ayuntamiento con la revista cultural Saudar, o la participación y colaboración de la asociación en los próximos actos conmemorativos del centenario del título de ciudad, entre otras cuestiones, como seguir manteniendo la apertura y guía voluntario del ‘Centro de Interpretación de la Torre Norte del Castillo de Jódar’ o del Museo de Jódar.