"Si instauramos en el Reino el clima de la Copa, seremos más felices"

A la Cultural se le presenta una doble oportunidad de acercarse a su gran objetivo clasificatorio y a Víctor Cea de terminar de convencer a todos. El técnico asegura que "yo me examino cada día" y dice sentir "el apoyo general". En este sentido, se detuvo en lo vivido en el Reino de León con la visita del Barcelona. "los jugadores me dijeron que era una pasada comprobar cómo empujaba la grada. Es un deporte donde lo emocional suma mucho. Pido a la gente que generemos ese clima. Si lo instauramos, seremos mucho más felices todos", señaló.

El siguiente paso es el Fuenlabrada, un rival sumamente competitivo, en plena forma y claro aspirante al play-off de ascenso ante el que la Cultural aún no tiene certezas sobre qué futbolistas están en condiciones de saltar al terreno de juego. Eneko Capilla y Antonio Martínez se ejercitaron este viernes en Puente Castro, pero siguen entre algodones. No fueron los únicos nombres propios en los que se detuvo.

La reaparición de Josep Señé es la mejor noticia de la semana para la Cultural, aunque en su ausencia el equipo ha seguido creciendo. ¿Causalidad o casualidad? Cea asegura que "es un jugador de un potencial tremendo, con innumerables capacidades y que si está a su mejor nivel, será diferencial. Nuestro pensamiento es global y si creemos que está dentro del mejor once, entrará. Si no, no lo hará". Por otra parte, las declaraciones de Yeray González en un medio escrito llevan al entrenador a buscar la parte positiva. "Me quedo con la actitud de alguien que quiere volverse a meter, que cree que lo puede revertir trabajando, un jugador que piensa en colectivo...Me llevo una sensación de un buen líder de vestuario con una mentalidad global y con autocrítica".

Sobre el partido, Cea advierte de los peligros de un Fuenlabrada que "en lo competitivo tiene su meor arma. Jugadores que se equivocan muy poco y que son diferenciales en pequeños detalles en los que se decicen muchos partidos en esta categoría".