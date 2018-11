Pablo Casado: "El PP sabemos lo que Linares necesita para progresar"

Bajada de impuestos, apuesta por las infraestructuras, "como el Corredor Central al que el PP no ha renunciado, sino que lo entendemos complementario con el Mediterráneo", o favorecer la implantación de empresas tecnológicas son medidas presentadas en el acto que el partido ha celebrado esta tarde en el complejo de la Tortuga Azul. Casado ha centrado parte de su discurso en Linares, cuyas reivindicaciones han sido expuestas en una reunión previa con la plataforma Todos a Una. "La mala planificación de la Junta y su nefasta gestión con Santana" han llevado a Linares a la situación actual, "el PSOE no está cuando se le necesita y es increíble que Susana Díaz no haya venido a esta ciudad".

Casado ha anunciado medidas por las que su gobierno aboga para el progreso que ciudades como Linares necesita, "priorizando la bajada de impuestos".

El presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno, se compromete a "ofrecer un futuro mejor para Linares, tenemos la obligación de blindar un futuro mejor a nuestros hijos, pero para ello hay que apostar por el cambio".

En su intervención, la presidenta local, Ángeles Isac, hablaba de traición del PSOE a Linares. "Nos vendieron un Linares Futuro que de futuro no tenía nada, Linares no va a aguantar más el ninguneo".

Candidatura del PP de Jaén a las elecciones autonómicas. / Partido Popular

Ángeles Isac durante su intervención en la presentación de la candidatura por Jaén a las elecciones autonómicas. / Cadena SER