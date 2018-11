El GOB arremete contra el Govern por su apuesta por la desestacionalización

. Los ecologistas consideran que Balears no necesita más turistas en invierno sino una verdadera apuesta por otros sectores que permitan en temporada baja mantener y crear puestos de trabajo como por ejemplo en Industria.

En el GOB reciben con cierta preocupación las previsiones con las que el Govern ha venido esta semana de la feria turística de Londres, con incrementos de turistas británicos de hasta un 60% en la próxima temporada baja.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, explica que el ejecutivo de Armengol ha incumplido su promesa de diversificar la economía. Desde su punto de vista los esfuerzos debían ir en esa dirección y no en la diversificación del turismo. Según Ramis la economía balear es muy vulnerable al depender mayoritariamente de una sector y lamenta que el Govern no ha hecho prácticamente nada, dice, por conseguir ese cambio de tendencia.

Para Ramis el turismo seguirá teniendo el protagonismo que tiene durante la temporada alta pero el objetivo del Govern debería ser reducir su importancia en la economía de las Islas en favor del impulso a otros sectores como la Industria.

Según la portavoz del GOB la campaña del Govern para incrementar los turistas en temporada baja, "Better in Winter" no es más que una apuesta por incrementar la dependencia de la economía balear por el turismo.