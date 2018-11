El Atlético Baleares quiere continuar en zona de playoff

El Atlético Baleares tiene un nuevo reto para este fin de semana después de colocarse en zona de play off con 18 puntos. El conjunto del entrenador Manix Mandiola se llevó la cuarta victoria consecutiva en casa y la quinta de los siete partidos disputados ante el Espanyol B por 2 a 0.

Los blanquiazules viajarán a Zaragoza este fin de semana para enfrentarse al Ebro el domingo a las 12:00h. De cara al partido, la plantilla tendrá algunas bajas importantes. Samuel Shashoua no se ha entrenado en toda la semana y Rubén González también se encuentra con molestias. Quien es seguro que no viajará a Zaragoza es Alberto Castaño "Canario" por acumulación de amarillas.

A pesar de estas bajas, el míster va a buscar su mejor once: "No podemos estar lamentándonos de los que no están. Habrá que reinventarse. Hay gente que está jugando menos pero que está preparada para tirar de ellos y creo que nos van a dar nivel. El campo tiene unas connotaciones especiales, muy parecido a Son Malferit. "

El Ebro se encuentra en la posición 19 de 20 que tiene el grupo 3, y que, por el momento, está condenado en la zona de descenso. En los dos últimos partidos disputados el conjunto del entrenador Manolo González ha conseguido sumar dos puntos. Uno ante el Conquense y otro, ante el Barça B.

Mandiola asegura que pese a la posición en la que se encuentra actualmente, no hay que perderle el respeto. "El rival ha empezado mal. El año pasado estuvo a punto de entrar en el playoff. Con las incorporaciones que ha hecho tiene un buen equipo y un buen entrenador, pero cuando empiezas mal, no levantas cabeza. Es un equipo de esta categoría y que, por circunstancias, está ahí abajo pero le tengo tanto miedo o respecto el Barcelona B".